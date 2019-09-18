Элегантность и стиль – это про них. Показываем семь дедушек, которые дадут фору молодёжи

Как сказал один знаменитый человек: «Мода создана для того, чтобы выйти из моды. Мода – для богатых бездельников, она направлена на забвение. А стиль – вечен!». Узнали автора цитаты? Это российский историк моды Александр Васильев.

Мы часто рассказываем о молодо выглядящих женщинах, которым давно за пятьдесят. Мы любим находить и показывать фотографии моделей, которым за шестьдесят. Но как же мужская половина человечества?

Возраст не имеет значения. Семь примеров стильных женщин, которым больше 60 лет

В этот раз мы решили представить вашему вниманию семь стильных дедушек. Возможно, некоторые из них ещё слишком молоды, чтобы называться дедушками, но одно можно сказать точно – они нашли свой стиль.

Ирвин Рэндл, 57 лет

Мужчина известен в сети под шутливым прозвищем «Я украду вашу бабушку». По профессии Рэндл – учитель. Наверное, его ученикам остаётся только позавидовать, ведь педагог не только материалу обучит, но и с выбором одежды может подсказать. А, да, после того, как фотографии Ирвина стали вирусным, у него появилась ещё одна работа – модель.