Элегантность и стиль – это про них. Показываем семь дедушек, которые дадут фору молодёжи
Как сказал один знаменитый человек: «Мода создана для того, чтобы выйти из моды. Мода – для богатых бездельников, она направлена на забвение. А стиль – вечен!». Узнали автора цитаты? Это российский историк моды Александр Васильев.
Мы часто рассказываем о молодо выглядящих женщинах, которым давно за пятьдесят. Мы любим находить и показывать фотографии моделей, которым за шестьдесят. Но как же мужская половина человечества?
Возраст не имеет значения. Семь примеров стильных женщин, которым больше 60 лет
В этот раз мы решили представить вашему вниманию семь стильных дедушек. Возможно, некоторые из них ещё слишком молоды, чтобы называться дедушками, но одно можно сказать точно – они нашли свой стиль.
Ирвин Рэндл, 57 лет
Мужчина известен в сети под шутливым прозвищем «Я украду вашу бабушку». По профессии Рэндл – учитель. Наверное, его ученикам остаётся только позавидовать, ведь педагог не только материалу обучит, но и с выбором одежды может подсказать. А, да, после того, как фотографии Ирвина стали вирусным, у него появилась ещё одна работа – модель.
Фото: instagram.com/irvinrandle
Фото: instagram.com/irvinrandle
Фото: instagram.com/irvinrandle
Ник Вустер, 59 лет
Вустер стильным был всегда. Уже в 16 лет он работал в местном магазине одежды. Позже он был байером сетей модных магазинов и директором по розничным продажам дома моды. Через некоторое время Ник основал своё агентство, а ещё несколькими годами позже разработал собственную коллекцию рубашек.
Фото: instagram.com/nickwooster
Фото: instagram.com/nickwooster
Фото: instagram.com/nickwooster
Александр Васильев, 60 лет
Историк моды, писатель, ведущий ТВ-шоу «Модный приговор», основатель международной интерьерной премии «Лилии Александра Васильева» и так далее. Васильев с детства увлекался созданием костюмов и декораций. Заработав себе славу знающего человека, Александр начал читать лекции и проводить мастер-классы, связанные с модой.
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Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev
Иоанн Сутула, 69 лет
Сам себя в шутку называет «Седой Бородач». Мужчина занимается заточкой режущих инструментов. Прямой связи с модой Иоанн не имеет, однако ему доводилось сниматься в рекламе. Сутула часто публикует свои фотографии в различных костюмах и сопровождает публикации интересными историями.
Фото: instagram.com/ioannsutula
Фото: instagram.com/ioannsutula
Фото: instagram.com/ioannsutula
Борис Дунаевский, 74 года
У Бориса есть принцип – носить только брендовую одежду. Мужчина никогда не спешит с покупкой новинок, он дожидается скидок и нередко забирает тот или иной предмет гардероба за половину стоимости. После победы над раком бывший военный инженер-строитель решил на пенсии позволить себе то, на что не решался в молодости.
Фото: instagram.com/borisdunaevskii
Фото: instagram.com/borisdunaevskii
Фото: instagram.com/borisdunaevskii
Гюнтер Крабенхёфт, 74 года
Деятель индустрии моды и модель. По профессии мужчина повар. Широкую известность Гюнтер получил после того, как его фотографии попали в соцсети. Тогда же у Крабенхёфта возникло прозвище «Дедушка-хипстер», поскольку отличительными признаками его гардероба являются шляпа-котелок и жилетка.
Фото: instagram.com/g.krabbenhoft
Фото: instagram.com/g.krabbenhoft
Фото: instagram.com/g.krabbenhoft
Вячеслав Зайцев, 81 год
Художник-модельер и живописец. Зайцеву не было ещё и 30 лет, когда он создал свою первую коллекцию женской одежды. Несколькими годами позже Вячеслава разыскали двое французских модельеров, которые увидели статью о его коллекции. В 1960-ых Зайцева признали лидером советской моды. Теперь ему принадлежит первенство в российской моде.
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Фото: instagram.com/slavazaitsew
Фото: instagram.com/slavazaitsew
Фото: instagram.com/slavazaitsew