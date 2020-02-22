Хорошо выглядеть можно в любом возрасте (Мужчине на фото – 52). Семь вдохновляющих примеров

Любой человек, которому повезло застать своих бабушек и дедушек в добром здравии, наверняка слышал немало выражений о том, что старость подкрадывается незаметно. Вот, мол, тебе ещё только шесть годиков, в школу пошёл, а тут – бах – уже у тебя семья, работа, дача. И пенсия не кажется такой уж далёкой. Вопрос в том: как встречать эту старость? В современном мире люди всё чаще остаются активными даже в пожилые годы. У многих появляется время, чтобы всерьёз заняться своим хобби, отправиться путешествовать или сделать то, что давно откладывалось на потом. Например, всерьёз заняться спортом.

Фото: pikabu.ru / NTainy

В общем, никогда не поздно сделать себе крутое тело в пожилом возрасте. Или поддерживать себя в форме с ранних лет и до старости, если только нет проблем со здоровьем. Сейчас мы это докажем. Чуандо Тан, 52 года Житель Сингапура, похоже, знает больше, чем остальные люди, поскольку далеко не все юноши в 25 выглядят так хорошо, как Тан в 50. В 1980-ых Чуандо работал моделью, далее пробовал себя в качестве певца, а затем захотел стать фотографом. И стал. Кстати, ранее мужчина рассказывал пару секретов о том, что, по его мнению, помогает ему оставаться молодым (здесь подробности).

Фото: instagram.com/chuando_chuandoandfrey

Фото: instagram.com/chuando_chuandoandfrey

Фото: instagram.com/chuando_chuandoandfrey

Андреас Калинг, 68 лет Спортом занимался с детства. Некоторое время сомневался между боевыми искусствами и бодибилдингом, в итоге выбрал второе. Калинг участвовал в нескольких соревнованиях, но с середины 90-ых решил прекратить и открыл свой бизнес по продаже спорттоваров. В 2011 году вновь начал участвовать в конкурсах, но уже в другой возрастной группе.

Фото: instagram.com/andreascahling

Фото: instagram.com/andreascahling

Фото: instagram.com/andreascahling

Вилли Мёрфи, 82 года Мёрфи прославилась из-за случившегося с ней инцидента. В дом к пенсионерке пробрался вор. Только вот мужчина не знал, что Вилли давно занимается пауэрлифтингом. В общем, история хорошо закончилась для Мёрфи, но плохо для проникнувшего к ней в дом человека (здесь подробнее).

Фото: instagram.com/tayler_marie11

Фото: instagram.com/wdkx

Фото: instagram.com/irongym_26

Джеффри Лайф, 82 года Мужчина был простым врачом и спортом не увлекался. Однако после 60 лет проблем со здоровьем у Джеффри накопилось столько, что он решил начать вести здоровый образ жизни. Приведя себя в форму, Лайф написал об этом книгу, а затем ещё две.

Фото: instagram.com/drarihambarakat_

Фото: instagram.com/jacked.og

Фото: instagram.com/clubtriatleta

Эрнестин Шеперд, 83 года В 2010 году Шепард была признана старейшей конкурентоспособной женщиной-культуристкой в мире. Тогда она пробегала почти по 130 км в неделю. Эрнестин придерживается диеты из 1700 калорий в день. В основном в её рацион входят вареные яйца, курица, овощи и жидкий яичный напиток. Работает в спортзале.

Фото: instagram.com/aemineaki

Фото: instagram.com/myjourneytofit_z

Фото: instagram.com/shepherdernestine

Бетти Гудхарт, 85 лет Самая возрастная воздушная гимнастка на трапеции. Бетти начала брать уроки только в 78 лет. За прошедшее время она добилась неплохих результатов. Впрочем, сама Гудхарт отмечала, что ей повезло со здоровьем, поскольку далеко не все в её возрасте могут подвергать себя таким нагрузкам.

Фото: instagram.com/guinnessworldrecords

Фото: instagram.com/guinnessworldrecords

Фото: instagram.com/guinnessworldrecords

Джим Аррингтон, 87 лет Спортом Джим начал заниматься в 13 лет, потому что одноклассники дразнили его «ходячим скелетом». Потом захотелось нравиться девушкам, а ещё немного позже – сиять на конкурсах по бодибилдингу. И, несмотря на свой возраст, Аррингтон не планирует прекращать участвовать в соревнованиях.

Фото: instagram.com/guinnessworldrecords

Фото: instagram.com/guinnessworldrecords

Фото: instagram.com/guinnessworldrecords