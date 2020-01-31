Занялся спортом в 66, а зал оборудовал в коровнике. Как «железный дед» из-под Гродно стал чемпионом мира

Новости Беларуси. В деревне Головенчицы Гродненского района живет «железный дед», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 66 лет он начал заниматься спортом, а в 78 стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в своей возрастной категории. А еще у мужчины есть личный тренажерный зал, который он своими руками сделал в коровнике. Галина Буро о мечтах, которые сбываются несмотря ни на что.

Москва. Чемпионат мира по пауэрлифтингу. Больше 3000 участников из разных стран. Волнение – даже во время выступления сделал ошибку. Но все-таки завоевал эти два золота.

Красивенные! У меня таких нету. Есть красивые, но не настолько. Это, видимо, потому, что я не только на всю Беларусь один, но, видимо, и на мире тоже самое.

Владимир Архипов признается: душа всегда лежала к спорту. В детстве провалился под лед, выжил, но получил проблемы со зрением и слухом – двери в большой спорт закрылись. Трудился на заводах. А на пенсии в 66 лет все же решил осуществить мечту. Подтолкнула газетная статья.

Владимир Архипов, житель деревни Головенчицы:

Газета вышла. Там целая страница: «Железный дед» и две фотографии. Я прочитал. Что я подумал: ну, если человек там занялся в 65, почему я не могу в 66?

Знаний по пауэрлифтингу не было, но было желание. И книги. Из них узнал о технике выполнения упражнений. Для занятий нужен был тренажерный зал – в деревне с этим сложно. Подумал и переоборудовал сарай, где раньше содержал корову.

Галина Буро, корреспондент:

Эту конструкцию Владимир придумал сам. Помогли знакомые. И вот из обычных труб и веревки получился отличный тренажер.

Некоторые элементы покупал, другие мастерил. На стене для мотивации больше двух десятков медалей – их выиграл за 11 лет. Жмет штангу здесь три раза в неделю. И сам себе тренер.

Владимир смеется: курить и пить ему некогда, да и не на пользу физической форме. Для ее поддержания съедает больше 4000 калорий в день.

У меня здесь 30 яиц. Три штуки в день надо мне съедать. В холодильнике 6 килограммов мяса, обязательно молоко, ну и немного любимого печенья. Продукты зачастую привозят две дочери из города.

Анна Гольтяева:

Видим его, что он так занимается, тренируется. Таким отцом можно гордиться! Сейчас деревенскому силачу 78. Но завязывать со спортом он не собирается, ведь впереди еще столько непокоренных олимпов.

Владимир Архипов:

Планы ближайшие: вот в апреле надо одолеть республику. Дальше где-то недели через две будет Европа. Пока силы есть, значит, буду работать. Думаю, до 80 добраться.