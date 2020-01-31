Занялся спортом в 66, а зал оборудовал в коровнике. Как «железный дед» из-под Гродно стал чемпионом мира
Новости Беларуси. В деревне Головенчицы Гродненского района живет «железный дед», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 66 лет он начал заниматься спортом, а в 78 стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в своей возрастной категории. А еще у мужчины есть личный тренажерный зал, который он своими руками сделал в коровнике.
Галина Буро о мечтах, которые сбываются несмотря ни на что.
Москва. Чемпионат мира по пауэрлифтингу. Больше 3000 участников из разных стран. Волнение – даже во время выступления сделал ошибку. Но все-таки завоевал эти два золота.
Красивенные! У меня таких нету. Есть красивые, но не настолько. Это, видимо, потому, что я не только на всю Беларусь один, но, видимо, и на мире тоже самое.
Владимир Архипов признается: душа всегда лежала к спорту. В детстве провалился под лед, выжил, но получил проблемы со зрением и слухом – двери в большой спорт закрылись. Трудился на заводах. А на пенсии в 66 лет все же решил осуществить мечту. Подтолкнула газетная статья.
Владимир Архипов, житель деревни Головенчицы:
Газета вышла. Там целая страница: «Железный дед» и две фотографии. Я прочитал. Что я подумал: ну, если человек там занялся в 65, почему я не могу в 66?
Знаний по пауэрлифтингу не было, но было желание. И книги. Из них узнал о технике выполнения упражнений. Для занятий нужен был тренажерный зал – в деревне с этим сложно. Подумал и переоборудовал сарай, где раньше содержал корову.
Галина Буро, корреспондент:
Эту конструкцию Владимир придумал сам. Помогли знакомые. И вот из обычных труб и веревки получился отличный тренажер.
Некоторые элементы покупал, другие мастерил. На стене для мотивации больше двух десятков медалей – их выиграл за 11 лет. Жмет штангу здесь три раза в неделю. И сам себе тренер.
Владимир смеется: курить и пить ему некогда, да и не на пользу физической форме. Для ее поддержания съедает больше 4000 калорий в день.
У меня здесь 30 яиц. Три штуки в день надо мне съедать.
В холодильнике 6 килограммов мяса, обязательно молоко, ну и немного любимого печенья. Продукты зачастую привозят две дочери из города.
Анна Гольтяева:
Видим его, что он так занимается, тренируется. Таким отцом можно гордиться!
Сейчас деревенскому силачу 78. Но завязывать со спортом он не собирается, ведь впереди еще столько непокоренных олимпов.
Владимир Архипов:
Планы ближайшие: вот в апреле надо одолеть республику. Дальше где-то недели через две будет Европа. Пока силы есть, значит, буду работать. Думаю, до 80 добраться.
Владимир доказал: нет ничего невозможного на пути к мечте. И он действительно железный дед. Во всех смыслах.