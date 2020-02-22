Прямой эфир

Учителя советовали женщине следить за питанием сына, но она объяснила свой выбор и завоевала поддержку других матерей

22 февраля 2020 07:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В школе учителя критиковали ребёнка за его нездоровый обед. Мама мальчика нашла выход из положения. 

Как сообщает The Sun, жительница Австралии рассказала, что учителя её сына недовольны питанием мальчика. По словам педагогов, ребёнок ест нездоровую пищу, что в дальнейшем может плохо на нём сказаться. 

Поскольку у мальчика аутизм, сам он не мог ответить на возмущение преподавателей, поэтому ситуацию в свои руки взяла мать ребёнка. Женщина написала на коробке объяснение того, почему её сын так питается. 

Учителя советовали женщине следить за питанием сына, но она объяснила свой выбор и завоевала поддержку других матерей -1

Фото: The Sun 

«Еда в моей коробке может и не выглядит здоровой, но зато я буду её есть. Пожалуйста, проявите терпение, я работаю над своими сенсорными проблемами», – говорилось в записке. 

Слова женщины были встречены поддержкой других матерей, которые заметили, что пока ребёнок не питается сплошными конфетами и шоколадками, всё не так уж плохо. 

Проблемы со школьной едой встречаются нередко. Например, одной маме запретили давать сыну бананы.

Причина крылась в слишком творческом подходе к оформлению фрукта – подробнее здесь

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Брянске вагон поезда Киев – Москва отцепили из-за подозрения на каронавирус у пассажирки
21 февраля 2020 13:57

В Брянске вагон поезда Киев – Москва отцепили из-за подозрения на каронавирус у пассажирки

Хобби директора Нацбиблиотеки – делать мебель: «Своеобразное искусство, где душа отдыхает»
21 февраля 2020 13:45

Хобби директора Нацбиблиотеки – делать мебель: «Своеобразное искусство, где душа отдыхает»

Ей восхищались мужчины, подражали женщины, но почему о ней забыли собственные дети? Трагедия звезды 40-х
21 февраля 2020 13:25

Ей восхищались мужчины, подражали женщины, но почему о ней забыли собственные дети? Трагедия звезды 40-х