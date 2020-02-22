Учителя советовали женщине следить за питанием сына, но она объяснила свой выбор и завоевала поддержку других матерей

В школе учителя критиковали ребёнка за его нездоровый обед. Мама мальчика нашла выход из положения.

Как сообщает The Sun, жительница Австралии рассказала, что учителя её сына недовольны питанием мальчика. По словам педагогов, ребёнок ест нездоровую пищу, что в дальнейшем может плохо на нём сказаться.

Поскольку у мальчика аутизм, сам он не мог ответить на возмущение преподавателей, поэтому ситуацию в свои руки взяла мать ребёнка. Женщина написала на коробке объяснение того, почему её сын так питается.