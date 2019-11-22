Совсем другие люди. Как меняются мужчины после похудения в одиннадцати примерах

Почему в мире встречаются полные люди? Потому что еда очень вкусная! А ещё, люди не признаются в этом, но иногда они толстеют, чтобы потом похудеть и всем рассказывать, как круто изменилась их жизнь с тех пор, как они взяли на себя ответственность за своё здоровье и привели тело в порядок.

Мы уже показывали, как меняются девушки после похудения. В этот раз объектами нашего пристального внимания стали парни. Кто-то превратился в настоящего качка, кто-то просто похудел, а кто-то ещё на пути к своему идеалу. Впрочем, все они достойны похвалы за свои труды. Давайте вместе посмотрим на ребят, собравших всю свою волю в кулак.

До и после. Как меняются похудевшие девушки и женщины в десяти примерах

104 – 66 кг