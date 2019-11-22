Прямой эфир

Совсем другие люди. Как меняются мужчины после похудения в одиннадцати примерах

22 ноября 2019 18:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Почему в мире встречаются полные люди? Потому что еда очень вкусная! А ещё, люди не признаются в этом, но иногда они толстеют, чтобы потом похудеть и всем рассказывать, как круто изменилась их жизнь с тех пор, как они взяли на себя ответственность за своё здоровье и привели тело в порядок. 

Мы уже показывали, как меняются девушки после похудения. В этот раз объектами нашего пристального внимания стали парни. Кто-то превратился в настоящего качка, кто-то просто похудел, а кто-то ещё на пути к своему идеалу. Впрочем, все они достойны похвалы за свои труды. Давайте вместе посмотрим на ребят, собравших всю свою волю в кулак. 

До и после. Как меняются похудевшие девушки и женщины в десяти примерах 

104 – 66 кг 

Совсем другие люди. Как меняются мужчины после похудения в одиннадцати примерах-1

Фото: reddit.com/user/justinwozniak 

190 – 102 кг 

Совсем другие люди. Как меняются мужчины после похудения в одиннадцати примерах-4

Фото: reddit.com/user/the_hunger_gainz 

Минус 46 кг 

Совсем другие люди. Как меняются мужчины после похудения в одиннадцати примерах-7

Фото: reddit.com/user/magnumtubs 

140 – 75 кг 

Совсем другие люди. Как меняются мужчины после похудения в одиннадцати примерах-10

Фото: reddit.com/user/sandman_313 

Минус 82 кг 

Совсем другие люди. Как меняются мужчины после похудения в одиннадцати примерах-13

Фото: reddit.com/user/3995346 

Совсем другие люди. Как меняются мужчины после похудения в одиннадцати примерах-15

Фото: reddit.com/user/xknav3x 

Минус 10,5 кг 

Совсем другие люди. Как меняются мужчины после похудения в одиннадцати примерах-18

Фото: reddit.com/user/Cro370z 

111 кг – 82 кг 

Совсем другие люди. Как меняются мужчины после похудения в одиннадцати примерах-21

Фото: reddit.com/user/bcflanigan1988 

Минус 15 кг 

Совсем другие люди. Как меняются мужчины после похудения в одиннадцати примерах-24

Фото: reddit.com/user/Zimboone 

Минус 15 кг 

Совсем другие люди. Как меняются мужчины после похудения в одиннадцати примерах-27

Фото: reddit.com/user/No_7 

Совсем другие люди. Как меняются мужчины после похудения в одиннадцати примерах-29

Фото: reddit.com/user/vicious294 

# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Молодые родители. Выросшие дети показали давние фотографии своих мам и пап
22 ноября 2019 17:57

Молодые родители. Выросшие дети показали давние фотографии своих мам и пап

А какая бы получилась у вас? Пользователи нарисовали смешных уток на основе простого шаблона
22 ноября 2019 14:36

А какая бы получилась у вас? Пользователи нарисовали смешных уток на основе простого шаблона

От 3 до 6 тысяч ккал. Девушка постоянно ест очень калорийные блюда на конкурсах и не толстеет
22 ноября 2019 13:05

От 3 до 6 тысяч ккал. Девушка постоянно ест очень калорийные блюда на конкурсах и не толстеет