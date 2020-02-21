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В Брянске вагон поезда Киев – Москва отцепили из-за подозрения на каронавирус у пассажирки

21 февраля 2020 13:57
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Новости России. В Брянске отцепили вагон поезда Киев – Москва из-за подозрения на каронавирус у гражданки Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У женщины поднялась высокая температура.  

В Брянске вагон поезда Киев – Москва отцепили из-за подозрения на каронавирус у пассажирки-1

Вагон отправили в санитарный тупик, где позже будет проведена процедура дезинфекции. Всех пассажиров ( а их более 20 человек) на специальных автобусах доставили в городскую больницу. Здесь они будут находиться две недели под присмотром медиков.    

Поезд отправился в Москву, где его будут встречать специальные службы. 

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# Коронавирус # калейдоскоп # Фотофакт

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