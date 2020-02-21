В Брянске вагон поезда Киев – Москва отцепили из-за подозрения на каронавирус у пассажирки

Новости России. В Брянске отцепили вагон поезда Киев – Москва из-за подозрения на каронавирус у гражданки Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У женщины поднялась высокая температура.

Вагон отправили в санитарный тупик, где позже будет проведена процедура дезинфекции. Всех пассажиров ( а их более 20 человек) на специальных автобусах доставили в городскую больницу. Здесь они будут находиться две недели под присмотром медиков.

Поезд отправился в Москву, где его будут встречать специальные службы.