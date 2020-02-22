Гагарина, Киркоров, Максимова. Десять российских звёзд, которые ненадолго стали лысыми
Как выглядели бы популярные артисты, если бы были лысыми? Вы когда-нибудь задавались таким вопросом? Обычно актёры и певцы всегда очень ухоженные, а также у каждого есть свой стиль.
Иногда звёзды специально резко меняют имидж, чтобы вызвать всплеск интереса у поклонников. Или просто потому что захотелось. Мы решили вспомнить знаменитостей, которые на время примеряли образ лысых. Что скажете, лучше с волосами или без?
Олег Газманов
Фото: instagram.com/oleggazmanov
Юлия Высоцкая
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial
Павел Прилучный
Фото: instagram.com/bugevuge
Фото: instagram.com/gagara1987
Иван Ургант
Фото: instagram.com/urgantcom
Мария Кожевникова
Фото: instagram.com/mkozhevnikova
Филипп Киркоров
Фото: instagram.com/vshirokov
Фото: instagram.com/_zivert
Дима Билан
Фото: instagram.com/bilanofficial
Полина Максимова
Фото: instagram.com/annanevskaya
Кстати, Максимова постриглась ради съёмок в сериале «257 причин, чтобы жить».
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