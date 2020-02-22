Гагарина, Киркоров, Максимова. Десять российских звёзд, которые ненадолго стали лысыми

Как выглядели бы популярные артисты, если бы были лысыми? Вы когда-нибудь задавались таким вопросом? Обычно актёры и певцы всегда очень ухоженные, а также у каждого есть свой стиль.

Иногда звёзды специально резко меняют имидж, чтобы вызвать всплеск интереса у поклонников. Или просто потому что захотелось. Мы решили вспомнить знаменитостей, которые на время примеряли образ лысых. Что скажете, лучше с волосами или без?

Олег Газманов