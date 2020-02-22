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Гагарина, Киркоров, Максимова. Десять российских звёзд, которые ненадолго стали лысыми

22 февраля 2020 09:35
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Как выглядели бы популярные артисты, если бы были лысыми? Вы когда-нибудь задавались таким вопросом? Обычно актёры и певцы всегда очень ухоженные, а также у каждого есть свой стиль. 

Иногда звёзды специально резко меняют имидж, чтобы вызвать всплеск интереса у поклонников. Или просто потому что захотелось. Мы решили вспомнить знаменитостей, которые на время примеряли образ лысых. Что скажете, лучше с волосами или без? 

Олег Газманов 

Гагарина, Киркоров, Максимова. Десять российских звёзд, которые ненадолго стали лысыми -1

Фото: instagram.com/oleggazmanov 

Юлия Высоцкая 

Гагарина, Киркоров, Максимова. Десять российских звёзд, которые ненадолго стали лысыми -4

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial 

Павел Прилучный 

Гагарина, Киркоров, Максимова. Десять российских звёзд, которые ненадолго стали лысыми -7

Фото: instagram.com/bugevuge 

Полина Гагарина 

Лысая Полина Гагарина удивила поклонников новым образом 

Гагарина, Киркоров, Максимова. Десять российских звёзд, которые ненадолго стали лысыми -10

Фото: instagram.com/gagara1987 

Иван Ургант 

Гагарина, Киркоров, Максимова. Десять российских звёзд, которые ненадолго стали лысыми -13

Фото: instagram.com/urgantcom 

Мария Кожевникова 

Гагарина, Киркоров, Максимова. Десять российских звёзд, которые ненадолго стали лысыми -16

Фото: instagram.com/mkozhevnikova 

Филипп Киркоров 

Гагарина, Киркоров, Максимова. Десять российских звёзд, которые ненадолго стали лысыми -19

Фото: instagram.com/vshirokov 

Zivert 

Лысая певица Zivert поразила своих фанатов новым образом 

Гагарина, Киркоров, Максимова. Десять российских звёзд, которые ненадолго стали лысыми -22

Фото: instagram.com/_zivert 

Дима Билан 

Гагарина, Киркоров, Максимова. Десять российских звёзд, которые ненадолго стали лысыми -25

Фото: instagram.com/bilanofficial 

Полина Максимова 

Гагарина, Киркоров, Максимова. Десять российских звёзд, которые ненадолго стали лысыми -28

Фото: instagram.com/annanevskaya 

Кстати, Максимова постриглась ради съёмок в сериале «257 причин, чтобы жить». 

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# Звезды # калейдоскоп # Олег Газманов # Павел Прилучный # Юлия Зиверт # Zivert # Полина Максимова # Полина Гагарина # Юлия Высоцкая # Мария Кожевникова # Филипп Киркоров # Дима Билан # Фотофакт

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