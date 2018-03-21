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Ходченкова выходит замуж за бизнесмена Петришина

21 марта 2018 12:46
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Новости России. Российская актриса Светлана Ходченкова выходит замуж за бизнесмена Георгия Петришина.  

Как сообщает ряд СМИ, торжество назначено на лето. Подруга Светланы рассказывает, что знакомые артистки ожидают пригласительные на свадьбу с Георгием. Некоторые утверждают, что вскоре после свадьбы пара планирует завести ребёнка.  

Стоит отметить, что сама Ходченкова не подтвердила информацию о возобновлении отношений с Петришиным.  

В 2015 году Георгий сделал предложение Светлане на сцене сразу после спектакля. В 2016 году они разошлись.  

Светлана Ходченкова является одной из самых востребованных актрис России.  

Девушка снялась и в голливудских фильмах – здесь подробнее.  

# Звезды # калейдоскоп # Светлана Ходченкова # Георгий Петришин

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