Ходченкова выходит замуж за бизнесмена Петришина

Новости России. Российская актриса Светлана Ходченкова выходит замуж за бизнесмена Георгия Петришина.

Как сообщает ряд СМИ, торжество назначено на лето. Подруга Светланы рассказывает, что знакомые артистки ожидают пригласительные на свадьбу с Георгием. Некоторые утверждают, что вскоре после свадьбы пара планирует завести ребёнка.

Стоит отметить, что сама Ходченкова не подтвердила информацию о возобновлении отношений с Петришиным.

В 2015 году Георгий сделал предложение Светлане на сцене сразу после спектакля. В 2016 году они разошлись.

Светлана Ходченкова является одной из самых востребованных актрис России.