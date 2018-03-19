«Держитесь, дорогой Федор!»: госпитализирован российский актёр Фёдор Добронравов

«Никаких подробностей рассказать не могу, но уже ничего страшного», – рассказала РИА Новости агент актёра Ирина Сойкина.

Новости России. Известного российского актёра Фёдора Добронравова госпитализировали. По этой причине в Светлогорске был отменён спектакль.

Обеспокоенные здоровьем актёра фанаты пожелали ему скорейшего выздоровления.

«Держитесь, дорогой Федор! Стойкости Души и тела. С уважением»,

«Пусть выздоравливает. Актёр он отличный, как и его сыновья»,

«Фёдор, выздоравливайте. Мы вас любим».

Фёдор Добронравов известен своими ролями в фильмах «Ликвидация», «День радио», «О чем говорят мужчины», и в сериале «Сваты».

Весной 2018 года Виктор Добронравов рассказал об отце и семье.