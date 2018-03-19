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«Держитесь, дорогой Федор!»: госпитализирован российский актёр Фёдор Добронравов

19 марта 2018 10:57
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Новости России. Известного российского актёра Фёдора Добронравова госпитализировали. По этой причине в Светлогорске был отменён спектакль.  

«Никаких подробностей рассказать не могу, но уже ничего страшного», – рассказала РИА Новости агент актёра Ирина Сойкина.  

«Держитесь, дорогой Федор!»: госпитализирован российский актёр Фёдор Добронравов-1

Фото: instagram.com/viktor_dobronravov  

Обеспокоенные здоровьем актёра фанаты пожелали ему скорейшего выздоровления.  

«Держитесь, дорогой Федор! Стойкости Души и тела. С уважением»,  

«Пусть выздоравливает. Актёр он отличный, как и его сыновья»,  

«Фёдор, выздоравливайте. Мы вас любим».  

Фёдор Добронравов известен своими ролями в фильмах «Ликвидация», «День радио», «О чем говорят мужчины», и в сериале «Сваты».  

Весной 2018 года Виктор Добронравов рассказал об отце и семье.  

«Мне кажется, папа открывает все двери» (подробнее здесь).  

# Звезды # калейдоскоп # Федор Добронравов

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