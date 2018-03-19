«Держитесь, дорогой Федор!»: госпитализирован российский актёр Фёдор Добронравов

Новости России. Известного российского актёра Фёдора Добронравова госпитализировали. По этой причине в Светлогорске был отменён спектакль.
«Никаких подробностей рассказать не могу, но уже ничего страшного», – рассказала РИА Новости агент актёра Ирина Сойкина.
Фото: instagram.com/viktor_dobronravov
Обеспокоенные здоровьем актёра фанаты пожелали ему скорейшего выздоровления.
«Держитесь, дорогой Федор! Стойкости Души и тела. С уважением»,
«Пусть выздоравливает. Актёр он отличный, как и его сыновья»,
«Фёдор, выздоравливайте. Мы вас любим».
Фёдор Добронравов известен своими ролями в фильмах «Ликвидация», «День радио», «О чем говорят мужчины», и в сериале «Сваты».
Весной 2018 года Виктор Добронравов рассказал об отце и семье.
«Мне кажется, папа открывает все двери» (подробнее здесь).