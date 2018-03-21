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Прах Стивена Хокинга захоронят в Вестминстерском аббатстве возле могилы Исаака Ньютона

21 марта 2018 11:42
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Новости Великобритании. Прах Стивена Хокинга захоронят в Вестминстерском аббатстве в Лондоне возле могил Ньютона и Дарвина.  

Как сообщается на сайте колледжа Гонвилл и Киз Кембриджского университета, похороны пройдут 31 марта в 14:00, на них приглашены члены семьи, друзья и коллеги великого учёного. Поминальная служба состоится 1 апреля в церкви Святой Марии Кембриджского университета.  

Дети Хокинга пояснили, что похороны было решено провести в Кембридже, потому что это «город, который он очень любил, и который любил его».  

Вестминстерское аббатство сообщает, что в течение года в честь Стивена Хокинга будет проведена служба «Благодарения», в ходе которой прах учёного будет захоронен возле могилы Исаака Ньютона.  

Всемирно известный физик-теоретик умер 14 марта на 77 году жизни.  

10 остроумных цитат физика Стивена Хокинга о жизни и предопределённости здесь.

# Некролог # калейдоскоп # Стивен Хокинг # Исаак Ньютон # Чарльз Дарвин

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