«На Варнаву стали очень похожи»: подписчики прокомментировали новую причёску Исинбаевой

Новости России. Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева опубликовала в Instagram фото с новой причёской. Фанаты не узнали олимпийскую чемпионку.

На снимке заметно, что Исинбаева укоротила волосы и немного их осветлила.

«Как вам моя новая причёска?», – подписала спортсменка фото.

Подписчики прокомментировали изменение внешности молодой матери (орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Совсем другой человек. Не узнать!»,

«Супер! Вам очень идет! И очки классные»,

«На юмористку Варнаву стали очень похожи»,

«Я подумала Варнава на меня смотрит»,

«Отличная смена имиджа!»,

«Хорошо, посвежела, похорошела, и все сеченые кончики отрезала».

Сейчас Елена Исинбаева живёт в Монако, там же она родила второго ребёнка.

14 февраля 2018 года олимпийская чемпионка сообщила, что стала мамой во второй раз.

У Исинбаевой родился сын – здесь подробнее.

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