«На Варнаву стали очень похожи»: подписчики прокомментировали новую причёску Исинбаевой

Новости России. Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева опубликовала в Instagram фото с новой причёской. Фанаты не узнали олимпийскую чемпионку.
На снимке заметно, что Исинбаева укоротила волосы и немного их осветлила.
«Как вам моя новая причёска?», – подписала спортсменка фото.
Подписчики прокомментировали изменение внешности молодой матери (орфография и пунктуация авторов сохранены).
«Совсем другой человек. Не узнать!»,
«Супер! Вам очень идет! И очки классные»,
«На юмористку Варнаву стали очень похожи»,
«Я подумала Варнава на меня смотрит»,
«Отличная смена имиджа!»,
«Хорошо, посвежела, похорошела, и все сеченые кончики отрезала».
Сейчас Елена Исинбаева живёт в Монако, там же она родила второго ребёнка.
14 февраля 2018 года олимпийская чемпионка сообщила, что стала мамой во второй раз.
У Исинбаевой родился сын – здесь подробнее.
«Любой ценой мы сделаем так, чтобы зритель засмеялся». Большое интервью Марии Кравченко о Comedy Woman