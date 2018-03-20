Прямой эфир

«На Варнаву стали очень похожи»: подписчики прокомментировали новую причёску Исинбаевой

20 марта 2018 13:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева опубликовала в Instagram фото с новой причёской. Фанаты не узнали олимпийскую чемпионку.  

На снимке заметно, что Исинбаева укоротила волосы и немного их осветлила.  

«Как вам моя новая причёска?», – подписала спортсменка фото.  

Подписчики прокомментировали изменение внешности молодой матери (орфография и пунктуация авторов сохранены).  

«Совсем другой человек. Не узнать!»,  

«Супер! Вам очень идет! И очки классные»,  

«На юмористку Варнаву стали очень похожи»,  

«Я подумала Варнава на меня смотрит»,  

«Отличная смена имиджа!»,  

«Хорошо, посвежела, похорошела, и все сеченые кончики отрезала».  

Сейчас Елена Исинбаева живёт в Монако, там же она родила второго ребёнка.  

14 февраля 2018 года олимпийская чемпионка сообщила, что стала мамой во второй раз. 

У Исинбаевой родился сын – здесь подробнее.  

«Любой ценой мы сделаем так, чтобы зритель засмеялся». Большое интервью Марии Кравченко о Comedy Woman

# Звезды # калейдоскоп # Елена Исинбаева

Другие новости рубрики

Все новости
«Держитесь, дорогой Федор!»: госпитализирован российский актёр Фёдор Добронравов
19 марта 2018 10:57

«Держитесь, дорогой Федор!»: госпитализирован российский актёр Фёдор Добронравов

«Красавица, милая девочка Мила»: в российском зоопарке овчарка приютила котёнка леопарда
16 марта 2018 08:48

«Красавица, милая девочка Мила»: в российском зоопарке овчарка приютила котёнка леопарда

В Китае ведущая прогноза погоды в 44 года выглядит на 22
14 марта 2018 12:29

В Китае ведущая прогноза погоды в 44 года выглядит на 22