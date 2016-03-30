Федор и Светлана Бондарчук и другие громкие разводы знаменитостей

Новости о разводе Федора Бондарчука с супругой Светланой и его новых отношениях уже который месяц бурно обсуждаются на просторах Интернета. В это и правда не хочется верить – ведь пара прожила в браке 25 лет, считалась одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе и являла собой наглядное опровержение стереотипа о том, что звездные браки быстротечны. У Федора и Светланы красивая история любви, они имеют двух детей и двух внучек. Новые подробности расставания: причиной распада семьи стал роман 48-летнего режиссера с молодой актрисой. Читайте здесь. Пара заявила, что даже после развода они намерены остаться друзьями, но ни у всех знаменитых пар все проходит так же гладко. Прошлый год славится огромным количеством звездных расставаний – и некоторые из них стали огромной неожиданностью для поклонников. Сергей и Ирина Безруковы В начале сентября прошлого года стало известно, что известная пара российских актеров – Сергей и Ирина Безруковы – больше не вместе. Супруги решили расстаться после 15-летнего брака, который считался одним из самых крепких и нерушимых. Актеры познакомились в 1998 году на съемках фильма «Крестоносец-2», на тот момент Ирина была замужем за актером Игорем Ливановым, но вскоре ушла от него и официально стала Безруковой.

Сейчас, после долгого нахождения в тени известного супруга, Ирина начала вести авторскую программу «Разводы на сцене с Ириной Безруковой». И гостем первого выпуска стал Сергей Безруков, который, несмотря на разрыв, поддержал бывшую супругу. Сам же Сергей недолго оставался холостяком – вскоре Безруков снова женился. Его избранницей стала молодой режиссер Анна Матисон. Сейчас молодожены ожидают первенца.



Фото: Сергей Безруков и Анна Матисон

Евгений Цыганов и Ирина Леонова

Развод звезд фильма «Дети Арбата» по праву заслуживает место самого скандального в российском шоу-бизнесе. Ведь Евгений Цыганов ушел от жены в тот момент, когда она ожидала их седьмого ребенка! Критика в адрес актера посыпалась не только со стороны поклонников, но и коллег по цеху, которые всячески пытались вразумить Евгения. Сам же артист пояснил свой уход тем, что после десяти лет брака у него сдали нервы и он просто хочет тишины и покоя. Но тишиной Цыганов наслаждался недолго – в начале марта у актера и его новой возлюбленной, актрисы Юлии Снигирь родился сын Федор. Алексей Чадов и Агния Дитковските

Не выдержала испытания семейной жизнью еще одна пара актеров – Алексей Чадов и Агния Дитковските расстались после девяти лет сложных отношений. На протяжении всех этих лет пара несколько раз сходилась и расходилась, но после долгого трехгодичного перерыва актеры все же поженились. За три года брака Агния и Алексей во всех интервью всячески восхваляли друг друга и восхищались талантом своей второй половинки, а сейчас бывшие супруги отклоняются от разговоров о личной жизни и делят опекунство над сынишкой Феденькой. По неофициальным источникам, причиной развода могла послужить измена Агнии с партнером по проекту «Танцы со звездами» Денисом Тагинцевым.

Но поклонники звездной пары не перестают верить, что разрыв отношений только временное явление и актеры обязательно будут вместе. Уж очень Агния и Алексей красивая пара. Тим Бертон и Хелена Бонэм Картер

В начале прошлого года мир потрясла новость о разрыве, пожалуй, самой гармоничной пары звезд. Темный, экстравагантный режиссер и его мрачная готическая муза являли собой пример идеального союза и в жизни, и на экране. Но в какой-то момент звезды решили немного отдохнуть друг от друга и за время перерыва поняли, что пытаться спасать отношения не имеет смысла.

«Тим и Хелена жили раздельно довольно долго, и за это время у каждого появился новый возлюбленный. Обе стороны вполне довольны сложившейся ситуацией, если не сказать счастливы», — сообщают инсайдеры. Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер Экранизация комикса «Сорвиголова» 2003 года был плох абсолютно всем и кономаны по всему миру многое бы отдали, лишь бы забыть этот фильм. Но один положительный момент у этой картины все же имеется – именно на съемках «Сорвиголовы» завязались отношения Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер. 10 лет эти актеры являли собой пример чудесных взаимоотношений: они растили троих детей, всячески поддерживали друг друга в новых проектах и помогали пережить неудачи на творческом поприще.

Но в 2015 году звездный брак дал трещину. Причины разрыва не афишировались, но ходили слухи, что Аффлек изменил Гарнер с няней их детей. Также актеру приписывают роман с моделью Эмили Ратажковски. Но актерам стоит отдать должное – развелись они без скандалов и громкого дележа имущества. А сейчас в сети практически каждую неделю всплывают фотографии, где бывшие супруги вместе проводят время с детьми.



Фото: Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер на прогулке с детьми 28 марта

Кейси Аффлек и Саммер Феникс

Не успела общественность перестать обсуждать развод Бена Аффлека, как его младший брат тоже решил расстаться с супругой. Второй (но не по таланту) Аффлек познакомился со своей будущей женой в 1995 году, когда снимался вместе с ее братом Хоакином Фениксом в драме «Умереть во имя». Кейси и Хоакин стали лучшими друзьями, вместе с ними часто проводила время и Саммер Феникс. Между тем, романтические отношения между Кейси и Саммер завязались лишь в 2000 году, а в 2006 они поженились. У пары двое сыновей – Индиана и Аттикус.



Фото: Кейси Аффлек и Саммер Феникс в к/ф «Безумно верная жена»

Супруги пытались сохранить свой брак и даже обращались к семейному психологу, однако безуспешно. Главной проблемой, вставшей между ними, стал «недостаток доверия» со стороны Саммер. Джон Хэмм и Дженнифер Уэстфелд