Гороскоп на сентябрь. У Близнецов – новые знакомства, а у Львов ожидаются проблемы с деньгами

Вот и закончилось лето, самое время приготовиться к однообразным шуткам по этому поводу, которые начнутся в сентябре. А ещё бывает полезно узнать, что предсказывают звёзды на первый месяц осени.

Всем знакам Зодиака рекомендуется подвести итоги, проститься с отдыхом и собраться с силами, чтобы достигать новых вершин. В сентябре вершины покорятся вряд ли, но этот месяц отлично подойдёт для того, чтобы распланировать свои задачи вплоть до следующего лета.

Овны.

Представители первого знака Зодиака выходят на работу, получают первую зарплату и сразу же улучшают своё финансовое положение. Интересно то, что дела уже заждались Овнов и готовы выглядывать из-за угла, прикрывая хихиканье ладошкой. Поэтому если представители данного знака Зодиака расслабятся за просмотром телепрограмм, к ним могут подкрасться дела. Овны смогут с ними расправиться, ведь они всё ещё отдохнувшие и полные сил, но решение всё новых и новых задач может порядком вымотать. Несмотря ни на что, сентябрь является благоприятным месяцем для представителей первого знака Зодиака.

Тельцы.

Представители второго знака Зодиака воспылают желанием улучшить свою жизнь. Гороскоп говорит, что в сентябре у Тельцов может возникнуть недопонимание с партнёром, но это только если партнёр есть. Если нет, то и проблем не будет, представители данного знака Зодиака будут полны сил и решимости весело провести время, а также проявить себя на работе. Хотя негативный момент есть – ожидается творческий кризис.

Близнецы.

Представителей третьего знака Зодиака ждут новые знакомства. Это отличная возможность пополнить свою коллекцию друзей, если, конечно, есть желание. На работе дела будут идти не слишком гладко. Хотя поначалу все вернутся весёлыми и загорелыми, но привыкание к рабочему графику и необходимость много времени проводить в коллективе могут создать напряжённую обстановку. К концу месяца всё стабилизируется. В сентябре Близнецов подстерегают ещё две опасности – родственники и семья. И если в кругу семьи можно будет быстро наладить отношения в стиле «жене/мужу – цветы, детям – мороженое», то родственникам, раздающим направо и налево советы, захочется дать совет заняться своей жизнью.

Раки.

Представители четвёртого знака Зодиака начнут сентябрь так, словно побывали на мотивационном тренинге: «Я всё изменю в своей жизни!». Гороскоп чувствует энтузиазм, но советует сперва отделить зёрна от плевел, проработать конкретный план получения желаемого, а уже потом приступать к воплощению. В финансовой сфере у Раков дела начнут улучшаться, ведь тратить уже почти нечего, но вот-вот зарплата. С получением заветных банкнот представители данного знака Зодиака станут ещё веселее и энергичнее. Кстати, рекомендуется навести на работе порядок, чтобы потом было проще. А ещё гороскоп предсказывает кратковременную влюблённость. Будет здорово, но серьёзные отношения маловероятны.

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Львы.

Представители пятого знака Зодиака столкнуться с проблемой – за лето все деньги потрачены, а жить на что-то надо. Предусмотрительные Львы благополучно смогут избежать этой проблемы. Гороскоп советует выделить время на планирование бюджета, ибо неразумное распределение средств может довести до того, что и на новогоднем столе будет пусто. Зато в плане отношений всё будет хорошо. Партнёр будет поддерживать и вдохновлять на подвиги. На работе нужно постараться не нервничать и не хвататься за всё сразу. Времени достаточно, чтобы постепенно переделать все дела.

Девы.

Представителям шестого знака Зодиака следует поберечь здоровье. Да, гулять по ночам можно, но ветерок уже осенний, а не летний, не стоит об этом забывать. Гороскоп утверждает, что в сентябре Девы станут собраннее и серьёзнее, такой настрой отлично подходит для того, чтобы разорвать отношения, которые больше не приносят радости. Сейчас можно найти себе новое хобби или заняться самосовершенствованием, всё это окажет влияние на следующее полугодие. «Все говорят: «Выучи иностранный язык!», а ты возьми и выучи, чтобы похвастаться просмотром сериалов в оригинале». А ещё можно будет поехать в отпуск следующим летом в ту страну, где живут носители выученного иностранного языка. Напоследок гороскоп рекомендует доверять своей интуиции.

Весы.

Представители седьмого знака Зодиака смогут изменить свою жизнь. Но что-то лень. Если были какие-то затруднения с деньгами, то в сентябре всё наладится. На работе могут быть изменения, но Весов они не заденут. В этом месяце представители седьмого знака Зодиака могут внезапно узнать какие-либо секреты, которые скрывались от них. Раскрытые тайны могут озадачить, но это пойдёт на пользу. Также сейчас отличное время поискать ответы на интересующие вопросы – нужная информация будет находиться легче обычного. Приобретённые знания могут вызвать излишнюю самоуверенность и привести к мысли, что Весы способны контролировать многие происходящие события, но это не так. Гороскоп советует расслабиться, наблюдать, размышлять и строить хитрые планы на потом.

Скорпионы.

Представителям восьмого знака Зодиака удача будет благоволить. Отношения с деловыми партнёрами улучшатся, отношения со второй половинкой перейдут на новый уровень, личные проекты получат дополнительные возможности для реализации. Всё это приведёт к тому, что в сентябре Скорпионы будут в хорошем настроении. Гороскоп говорит, что представители данного знака Зодиака станут меньше обращать внимание на проблемы людей, страны и всей планеты, а вместо этого займутся тем, на что действительно могут повлиять – своей жизнью.

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Стрельцы.

Представители девятого знака Зодиака после лета будут вливаться в работу. В голове могут появляться мысли в стиле: «Это я вот этим всегда занимался/занималась?», «Неужели я хочу потратить на это свою жизнь?», «Скучно и нудно, не хочу здесь работать». Гороскоп рекомендует не принимать поспешных решений. Хотя? Если есть чёткий план действий, то почему бы и нет? Но вот если денег нет, другой работы на горизонте не видно и жить на шее у родственников совесть не позволяет, то всё-таки – нет. К третьей неделе сентября Стрельцы кое-как привыкнут и начнут задумываться о будущем. Если несмотря на внутреннее сопротивление представители данного знака Зодиака будут качественно делать свою работу, то успехи порадуют их и придадут сил. На любовном фронте всё стабильно, перемены не намечаются.

Козероги.

Представители десятого знака Зодиака, возможно, уже давно отгуляли свой отпуск и продолжали трудиться. Так что Козероги не будут испытывать ломку от привыкания к работе. В сентябре в личной жизни ожидается застой, но всё-таки шансы весело провести время в компании с приятным человеком есть. Поскольку представители данного знака Зодиака не слишком часто витают в облаках, предпочитая заниматься земными делами, их коллеги и знакомые могут обратиться за различными советами. Возможно медленное улучшение карьеры. В целом сентябрь пройдёт благополучно.

Водолеи.

Представители одиннадцатого знака Зодиака начнут месяц энергично. И много новых творческих идей хочется попробовать на работе, и на свидания сбегать надо, и создание бизнеса с доверенными лицами обсудить. У семейных Водолеев всё будет гладко. Если на протяжении месяца представители данного знака зодиака будут злоупотреблять своим превосходством в духе «ты – чайник, а я – начальник», то могут вызвать возмущение коллег и приятелей. Даже если Водолей всегда прав, надо дать людям хотя бы возможность озвучить своё мнение. В общем, гороскоп советует не доводить споры до серьёзных конфликтов.

Рыбы.

Представителям двенадцатого знака Зодиака захочется больше общения с друзьями и близкими. Иногда те, с кем хочется пообщаться, будут раздражать, но желание побыть в компании будет сильнее Рыб. На работе может возникнуть недопонимание с коллегами, но если дружно собраться на обеденный перерыв, перекусить и посплетничать, то всё наладится. Учёные доказали, что сплетничать полезно для улучшения отношений. Гороскоп утверждает, что в сентябре у Рыб будет ряд спорных моментов, требующих внимания, но никаких особых проблем не ожидается.