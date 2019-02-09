5-летние дети тоже сплетничают. Учёные рассказали о пользе сплетен

Новости мира. По мнению социологов, почти треть человеческих разговоров является обменом сплетнями. В анонимных опросах люди признаются, что им нравится обсуждать других за их спинами.

Как сообщает ScienceDirect, сплетни повышают уровень окситоцина. Этот гормон отвечает за доверие к другим людям, а мужчинам окситоцин также помогает лучше понимать эмоции других людей.

Итальянские исследователи провели следующий эксперимент. Были выбраны 22 студентки, которых спровоцировали посплетничать между собой. Девушкам предлагали обсудить беременность их общей знакомой. В то же время у них брали пробы слюны. В рамках исследования девушек также просили поговорить на нейтральные темы и на темы, вызывающие положительный эмоциональный отклик.

Во всех трёх случаях у испытуемых снижался уровень кортизола, гормона стресса. Высокий уровень кортизола пагубно влияет на человеческий организм, поскольку мешает усваивать кальций, замедляет процесс регенерации и угнетает иммунитет.

А вот уровень окситоцина существенно повышался только во время сплетничества. При разговорах с эмоциональным откликом гормон доверия также повышался, но сравнительно ненамного.

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Стоит упомянуть, что чрезмерное количество окситоцина может создавать проблемы, поскольку человека со слишком высоким уровнем данного гормона значительно легче обмануть. Однако высокий, но не чрезмерный, уровень окситоцина в организме стимулирует родителей больше заботиться о своём потомстве, делает спокойнее и смелее.

Согласно опубликованному на сайте SAGE Journals исследованию, сплетни помогают людям сотрудничать. Учёные поясняют, что наблюдали за распространением сплетен и смотрели, к чему это приводит. В итоге сплетни помогали улучшить общение между индивидуумами и совместно действовать во благо группы.

Благодаря сплетням люди узнавали, кто готов к сотрудничеству, а кто ведёт себя эгоистично. Последних начинали избегать, и те были вынуждены менять своё поведение. Когда изменившегося «изгоя» снова принимали в группу, то относились к нему так же, как и к остальным, без какой-либо предвзятости или ущемления прав.

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Те же учёные вместе с двумя другими опубликовали результаты ещё одного аналогичного исследования на сайте Национальной библиотеки медицины США. Вывод в исследовании такой же: сплетни сдерживают эгоизм и способствуют сотрудничеству.

Возможно, эгоисты начинали о чём-то догадываться и стремиться улучшить взаимоотношения с сотрудниками не только из-за слухов, но и из-за взглядов. Как сообщается в журнале Science, на человека, о котором известно много плохого, дольше смотрят.

В своём эксперименте психологи показывали добровольцам фотографии людей, сопровождаемые сплетнями. Выяснилось, что если о человеке ходят дурные слухи, то взгляд на нём невольно задерживается дольше. Более того, сплетни влияли даже на восприятие лица.

Согласно результатам исследования, опубликованного на сайте Общества Макса Планка, дети начинают сплетничать с пяти лет. В три года дети также обмениваются между собой информацией, но не дают оценки. В пятилетнем возрасте дети добавляют к информации своё мнение.

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В эксперименте испытуемые трёх и пяти лет играли с куклами-марионетками. Суть игры заключалась в обмене жетонами. По правилам нужно было отдать четыре жетона. В первом эксперименте одна кукла соблюдала правило, а вторая давала всего один жетон. Во втором случае одна матрионетка также соблюдала правило, но другая предлагала семь жетонов. 3-летние дети просто сообщали этот факт, если их спрашивали, 5-летние сами советовали выбрать «хорошую» куклу, а затем поясняли, почему.

По информации Springer Link, сплетни являются важной частью внутригрупповой конкуренции за партнёра. Сплетники обычно старались приукрасить свои достоинства или сделать другого человека менее привлекательным.

Что касается самих сплетен, то мужчины обычно обсуждают чужие достижения, а женщины говорят о внешнем виде, отношениях и повседневности. Кроме того, женщины получают большее удовольствие от сплетен, чем мужчины.