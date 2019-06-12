Налетай! Названы лучшие семьянины по знаку Зодиака

С кем рядом можно расслабиться и получать тотальный комфорт, а с кем придется быть постоянно в тонусе и напряжении – решать только вам. Гармония в отношениях складывается из совместимости личных качеств и… знаков Зодиака! Представляем вам знаки, с которыми можно смело строить отношения.

Весы

Вести отношения с представителями знака Весы – сплошное удовольствие. Забудьте о ссорах и недомолвках, претензиях и недопонимании. Рядом с вами человек, в природе которого нет места заботам и конфликтам. Весы, как правило, люди очень жизнерадостные и легкие. Они несут праздник в каждый день и не беспокоятся о неудачах. Однако звезды советуют хорошенько выстроить стратегию завоевания сердца представителя знака Весы.

Рак

Не все о гармонии знают представители знака Рак. Они могут иногда заблуждаться в каких-то моментах, но всегда придут к правильному выводу и решению. Для Раков одним из важнейших аспектов жизни является семья и забота о ней. Этот знак Зодиака не умеет существовать без второй половинки. Это связано с тем, что для Раков особенно важна любовь. Она станет и мотиватором, и вдохновителем представителей этого знака Зодиака. Конечно, такую всепоглощающую любовь и опеку принять сможет не каждый. Однако тот, кто решится, получит настоящий джек-пот сам того не подозревая.

Телец

Заводить отношения с Тельцами – значит быть семьей. Этот знак Зодиака привык находиться в домашнем уюте и наслаждаться близкими. Именно поэтому отношения с Тельцами будут очень приятными и вдохновляющими. Кстати, представители этого знака зачастую диктуют домочадцам свои правила. Если дать Тельцу высказаться, то позже он и защитит, и будет относиться еще нежнее к своей половинке.

Дева

Представители знака Девы помогут создать гармоничные и долгие отношения. Девы очень ценят своего партнера, уважают и даже восхищаются. Если вы готовы смириться с тем, что представители знака зачастую позволяют себе воспитательные моменты, то вам будет очень комфортно рядом с человеком данного знака. Девы считаются вполне неконфликтными и заботливыми партнерами.

Козерог

Козероги также считаются отличным образцом семьянина. Представители этого знака особенно сильно доверяют своему партнеру. Нужно помнить, что Козероги зачастую считают себя главными в семье. Такой партнер возьмет на себя обязанности по дому и никогда не даст в обиду. Данный знак Зодиака дарит своему обладателю терпимость, нежность и доверчивость.

С какими знаками Зодиака трудно строить отношения?

Практически не приспособлены к счастливой семейной жизни представители знаков Водолей, Рыбы, Лев, Овен и Близнецы. Это не значит, что с обладателями этих знаков Зодиака отношения построить не получится. Представители этих знаков обладают особенностями, которые понять и принять может быть трудно.