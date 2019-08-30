Обиделся и ушёл из дома. Сердитый взгляд этого мальчика вызывает улыбку
У многих детей и подростков время от времени случаются конфликты с родителями. Иногда ссора может дойти до того, что ребёнок обижается и уходит из дома. Обычно планируется уход насовсем, но часто суровые жизненные условия и отсутствие еды вынуждают детей вернуться в отчий дом.
Один из таких забавных случаев произошёл в Малайзии. Ребёнок, похоже, сильно обиделся, собрал свои вещи в рюкзак, взял с собой палатку – и был таков. Однако незаметно уйти мальчику не удалось.
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Фото: скриншот из видео на странице facebook.com/pg/siakapkelipress
Родственник ребёнка последовал за ним, снимая на камеру. Мужчина призывал мальчика вернуться, но тот только хмурился и продолжал упрямо идти вперёд.
Чем закончилась история – неизвестно. Но одно можно сказать наверняка – теперь парень популярен, ведь ролик с его гордым уходом набрал более 1,7 миллиона просмотров.
Фото: скриншот из видео на странице facebook.com/pg/siakapkelipress
Кстати, недавно мы рассказывали о том, почему дети могут обидеться и расплакаться.
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