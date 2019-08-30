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Обиделся и ушёл из дома. Сердитый взгляд этого мальчика вызывает улыбку

30 августа 2019 12:32
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У многих детей и подростков время от времени случаются конфликты с родителями. Иногда ссора может дойти до того, что ребёнок обижается и уходит из дома. Обычно планируется уход насовсем, но часто суровые жизненные условия и отсутствие еды вынуждают детей вернуться в отчий дом.

Один из таких забавных случаев произошёл в Малайзии. Ребёнок, похоже, сильно обиделся, собрал свои вещи в рюкзак, взял с собой палатку – и был таков. Однако незаметно уйти мальчику не удалось.

Рассерженный ребёнок разбил зеркало в прихожей. Ответ его мамы похвалили тысячи людей

Обиделся и ушёл из дома. Сердитый взгляд этого мальчика вызывает улыбку-1

Фото: скриншот из видео на странице facebook.com/pg/siakapkelipress

Родственник ребёнка последовал за ним, снимая на камеру. Мужчина призывал мальчика вернуться, но тот только хмурился и продолжал упрямо идти вперёд.

Чем закончилась история – неизвестно. Но одно можно сказать наверняка – теперь парень популярен, ведь ролик с его гордым уходом набрал более 1,7 миллиона просмотров.

Обиделся и ушёл из дома. Сердитый взгляд этого мальчика вызывает улыбку-4

Фото: скриншот из видео на странице facebook.com/pg/siakapkelipress

Кстати, недавно мы рассказывали о том, почему дети могут обидеться и расплакаться.

Иногда достаточно не позволить ребёнку съесть мусор – здесь подробнее.

# Дети и родители # калейдоскоп # Видеофакт

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