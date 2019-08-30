Обиделся и ушёл из дома. Сердитый взгляд этого мальчика вызывает улыбку

У многих детей и подростков время от времени случаются конфликты с родителями. Иногда ссора может дойти до того, что ребёнок обижается и уходит из дома. Обычно планируется уход насовсем, но часто суровые жизненные условия и отсутствие еды вынуждают детей вернуться в отчий дом.

Один из таких забавных случаев произошёл в Малайзии. Ребёнок, похоже, сильно обиделся, собрал свои вещи в рюкзак, взял с собой палатку – и был таков. Однако незаметно уйти мальчику не удалось.

Рассерженный ребёнок разбил зеркало в прихожей. Ответ его мамы похвалили тысячи людей