Марина Ладынина. Что остановило карьеру 45-летней звезды советского кино?





Более титулованных актрис, чем Марина Ладынина, советский кинематограф 30-50 годов не знал. Параллельным звездным курсом шла Любовь Орлова, но она была дважды лауреатом сталинской премии, Ладынина же удостаивалась этой высочайшей в те годы награды пять раз. Блондинки-красавицы были кумирами эпохи, их боготворили в коммуналках и обожали в Кремле. Да что там! Их любил товарищ Сталин. Назвать актрис соперницами вряд ли можно. У обеих были свои мужья-режиссёры: у Ладыниной – Пырьев, у Орловой – Александров. И каждая звездная пара делала «своё кино».

Творческая биография Марины Ладыниной сложилась не совсем обычно для кино. Мы ведь с вами привыкли к чему? Коль уж появилась на экране звезда, то светить ей до последних дней. Если, конечно, не случится какого ЧП. Ладынина пришла в кино довольно рано, хотя родом была из простой деревенской семьи. Путь способной крестьянки в профессию лежал через самодеятельность, учебу в ГИТИСе и МХАТ. В театре ей повезло играть с Немировичем-Данченко, Станиславским, Ольгой Книппер-Чеховой. Эти плохому не научат, и у молодой актрисы недурно получалось. Возможно, Марина ещё долго могла служить театру, если бы не познакомилась с Иваном Пырьевым и в 1936 не вышла за режиссера замуж. Он и привёл её в кино. Ладынина, естественно, играла в фильмах Пырьева главные роли. Так они сняли ленту «Трактористы», за которую получили первую премию имени вождя и стали знаменитыми. Потом были «Любимая девушка», «Свинарка и пастух», «В 6 часов вечера после войны», «Кубанские казаки». Ещё премии, ордена, дачи, квартиры, машины… Любит народ, ценят партия и правительство. На улице Горького в Москве висели только два огромных биллборда – на одном белозубо улыбалась великая советская актриса, на другом щурился отец народов. Самое время для творчества!

И вдруг – конец. Всё, хватит! Последняя роль – брошенная жена Ольга в «Испытании верности». Больше никаких съёмок, никаких ролей! Ладынина не читает сценариев и не принимает новых предложений.

Но что могло остановить этот её головокружительный полёт? Марина ведь с детства об этом мечтала. А ей всего лишь 45, уже много побед и славы, надо идти вперед, однако на кино вдруг поставлен крест.

Что не так? Да всё! Пырьев мимолетно «запал» на молоденькую актриску Людмилу Марченко, чего Ладынина ему не простила. Двадцатилетний брак распался. Последний фильм получился как-будто об этой печальной истории. Ох, жёны, умейте прощать и непутёвых, и гениальных!..

В совместном списке творческого тандема оказалось не более десятка по меркам того времени выдающихся работ. Больше Пырьев в свои фильмы Марину не звал. Это, видимо, и объясняет нам, почему она перестала сниматься. Но это не всё. Тогда же судачили, будто мэтр из-за обиды запретил и другим режиссерам приглашать бывшую жену. Нет, её звали, но она отказывалась. Почему? Как говорила сама Ладынина, она не хотела играть возрастные роли, желая в памяти зрителей оставаться молодой и красивой. Видимо, как на плакате в центре Москвы. Ну, если бы этим “заболела” Орлова, наверное, женщины могли бы её понять. Та всё же была леди, из господ голубых кровей. Кстати, продолжала она сниматься, когда ей уже было за 70. Последний фильм «Скворец и Лира» с её участием вышел в 1974-м, за год до смерти актрисы. А что за имиджевые капризы у крестьянской дочери Ладыниной? К этим её годам актриса, конечно, уже не была простушкой.

«Звёзды не ездят в метро?..» Комплексы уходящей молодости сделали своё дело. Её характер стал скверным. Уже под конец карьеры, отсматривая пробы, звезда могла потребовать выгнать оператора, если ей не понравится, как она выглядит. Это знали многие режиссеры, и не решались приглашать. Оставив кино, актриса впала в депрессию, десятилетия ни с кем не хотела общаться, даже с родственниками. Сын сразу после их развода с Иваном Пырьевым по её же требованию ушел жить к отцу. Уже постарев, она сделала исключение для Наины Ельциной, которая всячески её поддерживала, нередко навещала.

В одном из интервью сын Андрей рассказывал, что с возрастом мать всех стала ненавидеть, что как только посмотрит утром в зеркало, – в доме сразу скандал. Из-за того в общем-то и отношения с отцом разладились. Была очень сварливой, придиралась к мелочам. А слово «пенсионер» и вовсе запрещала при ней произносить.

Жалко. Первая часть жизни человека вроде сложилась красиво: и тебе любовь, и семья, и карьера. Сама всех любила и относилась к родным трепетно. Её саму боготворила вся страна.

А на середине счастье обломалось.

И человек, как в плед, завернулся в одиночество. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так и прожил до 94 лет.

И кто в этом виноват?..

Ваш В.Д.