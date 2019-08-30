Тренировался по четыре минуты в день. Мужчина за пять месяцев похудел на 13 килограммов

Мужчина похудел с 69 кг до 56 кг за пять месяцев. Парень выполнял одно упражнение по четыре минуты в день.
В марте 2019 года японский фотограф Хираги, так он назвал себя в Twitter-аккануте, решил избавиться от своего висящего живота. Для этого он выбрал вариант тренировки, которую придумал японский доктор Изуми Табата. Суть тренировки в том, чтобы 20 секунд напрягаться изо всех сил, а затем 10 секунд отдыхать. После этого – повторить.
Фото: twitter.com/hiiragisensei
Хираги занимался каждый день по четыре минуты и в начале августа похвастался результатами – похудел на 13 кг. Кстати, для заинтересовавшихся японец разместил видео со своей тренировкой на YouTube-канале, ролик набрал уже более 720 тысяч просмотров.
Фото: twitter.com/hiiragisensei
Всё ещё сомневаетесь, имеет ли смысл худеть, если лето уже позади?
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