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Тренировался по четыре минуты в день. Мужчина за пять месяцев похудел на 13 килограммов

30 августа 2019 13:29
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Мужчина похудел с 69 кг до 56 кг за пять месяцев. Парень выполнял одно упражнение по четыре минуты в день.

В марте 2019 года японский фотограф Хираги, так он назвал себя в Twitter-аккануте, решил избавиться от своего висящего живота. Для этого он выбрал вариант тренировки, которую придумал японский доктор Изуми Табата. Суть тренировки в том, чтобы 20 секунд напрягаться изо всех сил, а затем 10 секунд отдыхать. После этого – повторить.

Тренировался по четыре минуты в день. Мужчина за пять месяцев похудел на 13 килограммов-1

Фото: twitter.com/hiiragisensei

Хираги занимался каждый день по четыре минуты и в начале августа похвастался результатами – похудел на 13 кг. Кстати, для заинтересовавшихся японец разместил видео со своей тренировкой на YouTube-канале, ролик набрал уже более 720 тысяч просмотров.

Тренировался по четыре минуты в день. Мужчина за пять месяцев похудел на 13 килограммов-4

Фото: twitter.com/hiiragisensei

Всё ещё сомневаетесь, имеет ли смысл худеть, если лето уже позади?

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# Красота # калейдоскоп

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