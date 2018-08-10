Прямой эфир

«Город, в котором я первый раз подошел к микрофону на сцене». Би-2 представили тизер фильма о фестивале в Бобруйске

10 августа 2018 10:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Группа Би-2 опубликовала тизер документального фильма о «Би-2 FEST», который прошел в Бобруйске.

Ролик музыканты опубликовали на своем YouTube-канале. Видео уже посмотрели более 8 тысяч раз. Полную версию фильма музыканты пообещали выложить «очень скоро».

Группа рассказала, почему для фестиваля был выбран именно город Бобруйск. Для каждого из основателей коллектива этот город по-особенному важен.

В тизере голос за кадром спрашивает у Шуры Би-2:

– Где мы находимся?

– В Бобруйске, в городе, где я родился.

– Почему здесь?

– Потому что здесь в 1988 году группа Би-2 образовалась.

Шура и Лева из «Би-2» рассказали о своем детстве и о том, как всё начиналось (здесь подробнее).

«Город, в котором я первый раз подошел к микрофону на сцене». Би-2 представили тизер фильма о фестивале в Бобруйске-1

Источник: скриншот из видео на YouTube-канале «Би-2»

Музыканты и их друзья также вспомнили свои первые выступления, которые состоялись в Бобруйске.

Лёва Би-2:
Город, в котором я первый раз подошел к микрофону на сцене, это город Бобруйск.

Бобры и собственный Порт-Артур: чем ещё знаменит Бобруйск

«Город, в котором я первый раз подошел к микрофону на сцене». Би-2 представили тизер фильма о фестивале в Бобруйске-4

Источник: скриншот из видео на YouTube-канале «Би-2»

Фестиваль состоялся 6 июля. На сцене выступили идейные вдохновители и инициаторы мероприятия – группа Би-2 и еще четыре группы: «Brainstorm», «Midnight Faces», «Сети» и «Солнечная сторона».

На своей странице после фестиваля группа написала: «Би-2 FEST» стал для нас самым запоминающимся событием этого лета! 120 тысяч друзей на сцене и на площади – до самого горизонта».

«Мы считались самой лузерской группой». Большое интервью Би-2 о женщинах, алкоголе и кто пошёл на «Компромисс» (читайте далее).

# Белорусские исполнители # калейдоскоп # Шура Би-2 # Лёва Би-2 # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Последнее затмение лета. Что нельзя делать во время солнечного затмения 11 августа?
10 августа 2018 08:22

Последнее затмение лета. Что нельзя делать во время солнечного затмения 11 августа?

Развести кур, построить теплицу, посмотреть рассветы: минчане переехали жить в деревню под Воложином
09 августа 2018 09:53

Развести кур, построить теплицу, посмотреть рассветы: минчане переехали жить в деревню под Воложином

Их плакат точно висел у вас на стене. Как сегодня выглядят популярные музыканты 2000-х?
08 августа 2018 16:05

Их плакат точно висел у вас на стене. Как сегодня выглядят популярные музыканты 2000-х?