«Город, в котором я первый раз подошел к микрофону на сцене». Би-2 представили тизер фильма о фестивале в Бобруйске

Группа Би-2 опубликовала тизер документального фильма о «Би-2 FEST», который прошел в Бобруйске.
Ролик музыканты опубликовали на своем YouTube-канале. Видео уже посмотрели более 8 тысяч раз. Полную версию фильма музыканты пообещали выложить «очень скоро».
Группа рассказала, почему для фестиваля был выбран именно город Бобруйск. Для каждого из основателей коллектива этот город по-особенному важен.
В тизере голос за кадром спрашивает у Шуры Би-2:
– Где мы находимся?
– В Бобруйске, в городе, где я родился.
– Почему здесь?
– Потому что здесь в 1988 году группа Би-2 образовалась.
Шура и Лева из «Би-2» рассказали о своем детстве и о том, как всё начиналось (здесь подробнее).
Источник: скриншот из видео на YouTube-канале «Би-2»
Музыканты и их друзья также вспомнили свои первые выступления, которые состоялись в Бобруйске.
Лёва Би-2:
Город, в котором я первый раз подошел к микрофону на сцене, это город Бобруйск.
Бобры и собственный Порт-Артур: чем ещё знаменит Бобруйск
Источник: скриншот из видео на YouTube-канале «Би-2»
Фестиваль состоялся 6 июля. На сцене выступили идейные вдохновители и инициаторы мероприятия – группа Би-2 и еще четыре группы: «Brainstorm», «Midnight Faces», «Сети» и «Солнечная сторона».
На своей странице после фестиваля группа написала: «Би-2 FEST» стал для нас самым запоминающимся событием этого лета! 120 тысяч друзей на сцене и на площади – до самого горизонта».
«Мы считались самой лузерской группой». Большое интервью Би-2 о женщинах, алкоголе и кто пошёл на «Компромисс» (читайте далее).