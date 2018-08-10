«Город, в котором я первый раз подошел к микрофону на сцене». Би-2 представили тизер фильма о фестивале в Бобруйске

Группа Би-2 опубликовала тизер документального фильма о «Би-2 FEST», который прошел в Бобруйске.

Ролик музыканты опубликовали на своем YouTube-канале. Видео уже посмотрели более 8 тысяч раз. Полную версию фильма музыканты пообещали выложить «очень скоро».

Группа рассказала, почему для фестиваля был выбран именно город Бобруйск. Для каждого из основателей коллектива этот город по-особенному важен.

В тизере голос за кадром спрашивает у Шуры Би-2:

– Где мы находимся?

– В Бобруйске, в городе, где я родился.

– Почему здесь?

– Потому что здесь в 1988 году группа Би-2 образовалась.

Шура и Лева из «Би-2» рассказали о своем детстве и о том, как всё начиналось (здесь подробнее).