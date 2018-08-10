Последнее затмение лета. Что нельзя делать во время солнечного затмения 11 августа?

Последнее солнечное затмение лета нынешнего года пройдет 11 августа.

Чем опасно солнечное затмение, что лучше не делать в этот день и как оно повлияет на общее состояние организма человека рассказала астролог Татьяна Калинина.

По ее словам, раньше считалось, что солнечное затмение – это зловещее предзнаменование для тех народов, которые его увидят.

Астролог также отметила, что во время августовского затмения лучше не купаться и не отдыхать возле воды.

Татьяна Калинина, астролог:

Последнее солнечное затмение, которое будет 11 августа – оно как раз проходит в знаке Рака. И это указывает на опасность воды. Поэтому 11 августа не подходит для купания, не подходит для отдыха на воде. Если это и будет, то нужно уделять максимум внимания безопасности. Для тех, кто не будет на воде, будьте осторожны со своими эмоциями. Рак – это знак семейственности, знак тех людей, которые рядом с вами. Конечно, в этот момент могут пострадать семейные отношения, поэтому, в принципе, можно заняться в этот день какой-то рутинной работой. И все будет замечательно.

Татьяна Калинина также рассказала, что затмение влияет на человека не только в тот день, когда проходит, но и немного заранее. В эти дни можно будет почувствовать некоторое психологическое напряжение или тяжесть трудностей, которые будут накапливаться.