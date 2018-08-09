Развести кур, построить теплицу, посмотреть рассветы: минчане переехали жить в деревню под Воложином

Новости Беларуси. 6 августа 2016 года семья из Минска решила переехать в деревню под Воложином. С тех пор они публикуют ролики о сельской жизни на своём YouTube-канале.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Из города в деревню Беларусь

Главными героями истории являются Леонид и Дарья, также 3 ноября 2017 года у семейной пары появилась дочь по имени Мария. Первое видео супруги загрузили 14 августа 2016 года, за прошедшее время его посмотрели почти 60 тысяч раз. А всего на данный момент опубликовано 189 историй из жизни минчан в деревне.

Фото: instagram.com/derevenskaya_jituha

Начали супруги с создания курятника: было оборудовано помещение, затем туда заселили кур, а неделей позже – петуха. Следом была проведена в дом вода. Леонид сам выкопал траншею, провёл в дом трубы, установил насосную станцию, а затем и душевую кабину оборудовал.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Из города в деревню Беларусь

Далее супруги варили варенье, пекли торт, заваривали травяной чай. После этого тема вновь вернулась к разведению кур: собирался инкубатор, раскладывались яйца. Поскольку на появление цыплят нужно было время, Леонид переключился на рассказы о зимних рассветах, приготовление щей, посев помидоров.

Фото: instagram.com/derevenskaya_jituha

Мужчина слушал деревенские звуки, готовил вяленое мясо, делал творог из козьего молока. Затем создавался сад: садились сливы, яблони, черешни. Были ролики и про покупку молочной козы, пришедшего в гости ёжика, строительство теплицы. Также появился новый друг – собака Кора.

Фото: instagram.com/derevenskaya_jituha

Примерно 25 роликов спустя Леонид вернулся к куриным яйцам в инкубаторе, из которых уже начали вылупляться цыплята. К этому времени наступила весна 2017 года, семья начала ходить в лес за грибами и ягодами, заготавливать сено на зиму. Появляется и первый урожай: картошка, клубника, томаты, морковка. Вскоре начал создаваться погреб.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Из города в деревню Беларусь

В ноябре 2017 года у Леонида и Дарьи рождается Маша, через месяц – ощенилась Кора. В марте 2018 года были куплены поросята. Дальше некоторые моменты, вроде сбора урожая, начинают повторяться. В последнем загруженном на YouTube-канал видео Леонид мазал столбы отработанным маслом и представлял нового петуха.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Из города в деревню Беларусь

Большинство своих видео Леонид начинает фразой «Привет всем из белорусской глубинки». Средняя продолжительность роликов около 4-5 минут, хотя хронометраж может колебаться от минуты до двадцати. Был и двухчасовой стрим.

Фото: instagram.com/derevenskaya_jituha

Можно отметить, что если бы сам автор канала не сказал, что жил в Минске и переехал в деревню, то при просмотре роликов возникала бы мысль, что парень просто переехал из одного деревенского дома в другой. Леонид действительно ловко справляется с разными видами работ: от проведения воды в дом до выращивания цыплят. Также легко заметить, что Леонид очень просто и понятно рассказывает о том, что он делает.

Фото: instagram.com/derevenskaya_jituha