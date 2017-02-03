Дело о насилии в семье актрисы Елены Ксенофонтовой: «Я слишком долго молчала»

Новости России. Неделю назад актриса Елена Ксенофонтова выложила у себя на странице в социальной сети публикацию, в которой откровенно рассказала, что стала жертвой домашнего насилия. Елена Ксенофонтова, актриса:

Я молчала. Долго. Слишком долго. Молчала, потому что оберегала свою семью, своих детей. Молчала, потому что было стыдно и страшно. Потому что верила, что справедливость восторжествует (а как иначе). Потому что мой мозг отказывался воспринимать ТАКУЮ реальность.

Фото: elena_ksenofontova_official

Актриса состояла в отношениях с адвокатом Александром Рыжих. Вместе они воспитывали пятилетнюю дочь Софью. Бывший муж актрисы подал в суд на Елену, обвинив в том, что это она его избила. По словам актрисы, состоялось около 25 судебных заседаний, на которых она пыталась доказать, что всего лишь защищалась от мужа-тирана. Елена Ксенофонтова, актриса:

Ровно год назад по ложному обвинению бывшего гражданского мужа и отца моей дочери в мировом суде Пресненского района было возбуждено уголовное дело в порядке частного обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.1, ст. 116 УК РФ (хулиганство).



Фото: elena_ksenofontova_official

По словам Ксенофонтовой, 19 октября 2015 года произошла ссора с мужем, во время которой он заломал актрисе руки, начал душить, и когда Елена начала звать на помощь женщину, которая убирала у них квартире, ее муж закрыл ей рукой рот. Актриса отбивалась, и, видимо, в тот момент оцарапала мужчине щеку. Елена отмечает, что позже он позвонил в полицию и заявил, что его избила сожительница. Актриса в свою очередь сняла побои, но не написала заявление в полицию, потому что боялась Александра. А в феврале 2016 года Елена узнала, что является подсудимой и на нее возбуждено уголовное дело.



С дочерью. Фото: elena_ksenofontova_official

В конце декабря 2016 года актрисе вынесли обвинительный приговор, тогда она и решила публично признаться о своей тяжелой ситуации в семье. Под публикацией в Instagram она добавляла, что «было все: куча свидетелей, включая ту, которая находилась в момент конфликта в доме и видела своими глазами, как он восседал на мне и выкручивал руки; мои зафиксированные побои в травмпункте, медицинская экспертиза, подтверждающая побои; рапорт участкового и т.д. Но тщетно. 26-го декабря 2016 года Мировой судья вынес мне ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР, абсолютно проигнорировав все вышесказанное и приняв за истину показания истца».

Фото: elena_ksenofontova_official

Далее Елена Ксенофонтова привела часть показаний бывшего гражданского мужа – Александра Рыжих. «...Ксенофонтова, стоя до того ко мне спиной, резко развернулась в мою сторону и рукою нанесла мне более трех ударов в голову, в правую височную часть, а также в область средней лицевой части, после чего легла на кровать и стала звать на помощь, выкрикивая при этом также утверждение о том, что я ее убиваю. Все вышеуказанные насильственные действия Ксенофонтовой причиняли мне сильную физическую боль. Находясь в состоянии «нокдауна», я инстинктивно схватился правой рукой за ту часть головы/лица, куда Ксенофонтовой были нанесены удары, а левой рукой и левым коленом оперся на кровать, на которой в тот момент уже лежала Ксенофонтова...».

Фото: lydmila_fan

Актриса подала апелляцию. Заседание состоялось 3 февраля. Суд отложил рассмотрение дела до 17 числа. На change.org была создана петиция за то, чтобы добиться справедливого судебного решения для актрисы, которая пострадала. На момент написания текста ее подписали почти 29 тысяч человек.



Скриншот с сайта change.org

Елена Ксенофонтова – заслуженная артистка России. Известна по своим театральным работам и ролям в сериалах «Кухня», «Отель Элеон», «Дочки-матери». В ее жизни было много испытаний – еще студенткой Елене диагностировали рак головного мозга, который она смогла побороть. В отношениях с Александром Рыжих она потеряла ребенка на большом сроке.

Фото: elena_ksenofontova_official

Елена Ксенофонтова, к сожалению, стала не единственной известной женщиной, которая подверглась домашнему насилию. В свое время похожие ситуации были в семье певицы Валерии, которая из-за частых проявлений агрессии в свой адрес ушла с тремя детьми от продюсера Александра Шульгина. Муж оскароносной актрисы Холли Берри избил ее до такой степени, что женщина чуть не потеряла слух из-за лопнувшей барабанной перепонки, а избранник Рианны – певец Крис Браун – нанес несколько ударов певице и бросил одну на дороге, за что получил пять лет условно и 180 дней общественных работ. Резонанс получила история Екатерины Архаровой, на которую поднял руку ее супруг – Марат Башаров (здесь подробнее). Известный актер Мел Гибсон избивал свою жену – Оксану Григорьеву, которая подала на него в суд. Гибсона приговорили к штрафу и трем годам условно. Это происшествие пагубно отразилось на карьере актера.



Мел Гибсон и Оксана Григорьева. Фото: Gettyimages.com

Елену поддержали и ее коллеги. Например, актриса Ольга Медынич опубликовала нв своей странице в социальной сети пост Ксенофонтовой и добавила свой комментарий – «На странице у Лены петиция, апелляционный суд 3 февраля. Мои комментарии излишни. Поддержите. Спасибо каждому».

С детьми. Фото: elena_ksenofontova_official