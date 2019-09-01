Как сделать по-настоящему привлекательные фото для своей девушки? Показываем пример мастера

Мужчина решил сделать особенные фотографии, чтобы порадовать свою девушку. В итоге его старания оценили почти полмиллиона человек.

Как сообщает Bored Panda, Майкл Оонк (Michael Oonk) более года встречается со своей девушкой. По словам мужчины, он счастлив, что познакомился с Лэйн Мюррей (Laine Murray) и очень гордится тем, как складываются их отношения. В ближайшем будущем Оонк собирается сделать девушке предложение.