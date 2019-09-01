Как сделать по-настоящему привлекательные фото для своей девушки? Показываем пример мастера
Мужчина решил сделать особенные фотографии, чтобы порадовать свою девушку. В итоге его старания оценили почти полмиллиона человек.
Как сообщает Bored Panda, Майкл Оонк (Michael Oonk) более года встречается со своей девушкой. По словам мужчины, он счастлив, что познакомился с Лэйн Мюррей (Laine Murray) и очень гордится тем, как складываются их отношения. В ближайшем будущем Оонк собирается сделать девушке предложение.
Фото: facebook.com/michael.oonk
Как-то вечером Мюррей занималась волонтёрской деятельностью в приюте для женщин, переживших домашнее насилие. Майклу не разрешили пойти с ней, поскольку это место только для женщин. В итоге мужчина решил прибраться в доме, а затем у него возникла идея сделать фотографии своей уборки и загрузить их в Facebook.
Фото: facebook.com/michael.oonk
«Как надо отправлять своей девушке сексуальные фотографии», – подписал опубликованные в соцсети снимки Оонк.
Фото: facebook.com/michael.oonk
Пользователи похвалили старания Майкла и призвали его регулярно помогать своей девушке с домашними заботами.
Фото: facebook.com/michael.oonk
Кстати, как-то раз мы рассказывали о фотографе из Турции, который путешествует по миру и говорит женщинам комплименты.
Взглянуть на снимки женщин до комплимента и после можно здесь.
Фото: facebook.com/michael.oonk
Фото: facebook.com/michael.oonk