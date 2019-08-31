Девочку дразнили и били в детском саду. На помощь ей пришёл супергерой

Всегда ли миру нужен хороший герой? Наверное, нет. Вот и Бэтмен считает, что он должен быть таким борцом за справедливость, в котором нуждается его город. И иногда приходится пугать детей, которые дразнят маленьких девочек. Как сообщает Inside Edition, в Спринг-Хилле штата Флорида 3-летнюю девочку Лидию обижали ребята из детского сада. Об этом её мама Эрика рассказала на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/crackedlikeporcelain

По словам женщины, её дочка – умный и общительный ребёнок. Иногда девочка возвращалась домой из детсада с синяками на лице. Эрика не придавала этому большого значения, предполагая, что дочка получала травмы во время игр. Но как-то раз Лидия пришла домой с гематомой под глазом. После этого девочка сказала, что над ней издеваются, и она больше не хочет ходить в детский сад.

Фото: facebook.com/thespringhillbatman

О проблеме девочки узнал Бэтмен Спринг-Хилла. Он связался с Эрикой и предложил ей помочь решить проблему. Женщина с радостью согласилась. Тогда в один из дней мужчина в костюме Бэтмена пришёл к Лидии и сказал, что хочет отвести её в детский сад. Также он заверил, что после этого никто не посмеет её обидеть.

Фото: facebook.com/thespringhillbatman

Сначала девочка смущалась, поэтому Бэтмен предложил ей примерить костюм Супергёрл. Когда Лидия надела эту одежду, мужчина убедил её, что она такая же храбрая, как девушка-супергерой, носящая аналогичный костюм. В итоге девочка согласилась пойти в детсад.

Фото: facebook.com/thespringhillbatman

В детском саду Бэтмен представился детям и сказал, что он – друг Лидии. И если кто-нибудь будет обижать его подругу, Бэтмен вернётся. Наверняка нельзя сказать, испугались дети или пришли в восторг, увидев супергероя, но с тех пор у Лидии появилось множество друзей.

Фото: facebook.com/thespringhillbatman