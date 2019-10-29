Где находится единственный в мире сказочный дорожный знак? Показываем

Дед Мороз:

Здравствуйте, дорогие друзья! Я желаю Вам удачи, здоровья, хорошего настроения, мира в домах и всенепременно жду Вас в гости к себе, в Беловежскую пущу.

Под сенью былинных деревьев окунаемся в сказочную атмосферу. В уютном поместье в Пуще с 2003 года поселился Дед Мороз. Гостей принимает и зимой, и летом – более миллиона их уже здесь побывало, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». А пишут ему со всего мира – из Германии, Франции, Израиля, Швейцарии. Лёгким движением посоха превращает взрослых в детей.

Было бы время, прошагали бы мы и по другим государствам. Мы сейчас находимся у первого в истории сказочного указателя. Здесь в вёрстах указано расстояние до усадеб других мифических героев в других странах, в том числе, в России.

А это – единственный в мире сказочный дорожный знак. Впрочем, он абсолютно реальный, что подтверждено соответствующим сертификатом. Он изготовлен на самой настоящей фабрике дорожных знаков. Все мы видим его требования. Надо их исполнять.