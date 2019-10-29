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Где находится единственный в мире сказочный дорожный знак? Показываем

29 октября 2019 10:09
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Дед Мороз:
Здравствуйте, дорогие друзья! Я желаю Вам удачи, здоровья, хорошего настроения, мира в домах и всенепременно жду Вас в гости к себе, в Беловежскую пущу.

Где находится единственный в мире сказочный дорожный знак? Показываем-1

Под сенью былинных деревьев окунаемся в сказочную атмосферу. В уютном поместье в Пуще с 2003 года поселился Дед Мороз. Гостей принимает и зимой, и летом – более миллиона их уже здесь побывало, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». А пишут ему со всего мира – из Германии, Франции, Израиля, Швейцарии. Лёгким движением посоха превращает взрослых в детей.

Где находится единственный в мире сказочный дорожный знак? Показываем-4

Было бы время, прошагали бы мы и по другим государствам. Мы сейчас находимся у первого в истории сказочного указателя. Здесь в вёрстах указано расстояние до усадеб других мифических героев в других странах, в том числе, в России.

Где находится единственный в мире сказочный дорожный знак? Показываем-7

А это – единственный в мире сказочный дорожный знак. Впрочем, он абсолютно реальный, что подтверждено соответствующим сертификатом. Он изготовлен на самой настоящей фабрике дорожных знаков. Все мы видим его требования. Надо их исполнять.

Где находится единственный в мире сказочный дорожный знак? Показываем-10

«Мой родны кут, як ты мне мілы! Забыць цябе не маю сілы!»

Где находится единственный в мире сказочный дорожный знак? Показываем-13

# Беловежская пуща # калейдоскоп # Дед Мороз # Фотофакт # Достопримечательности Беларуси

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