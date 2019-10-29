Такой бы сделал 5-летний ребёнок. Женщина заказала торт на свадьбу, а он чуть не испортил торжество

Мама невесты заказала торт, но его финальный вид оставляет желать лучшего. Дело в том, что он выглядит абсолютно не так, как на картинке.

Лорейн из Великобритании заказала торт на свадьбу своей дочери. Он должен был быть трехуровневым шедевром с цветами, жемчугом и металлическим блеском, пишет Metro. Женщина оставила кондитеру точное фото, как должен выглядеть торт на торжестве.