Один рос ещё при Грюнвальдской битве, второй был частью обряда язычников. Показываем самые древние деревья в Беловежской пуще

Белая Русь. А почему она белая? Она ведь и Синеокая – край озёр, и зелёная – страна лесов и болот. Да и не только она по цвету разная. Есть много и других устойчивых выражений: республика партизан, край аистов и васильков, зубров, страна замков, напомнили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». А каков же главный символ нашей страны, в чём национальное достояние Беларуси? Я шагаю по стране, чтобы узнать – чем гордится наш народ и что запоминается гостям Беларуси.

Первый шаг мы делаем масштабный – в Беловежскую пущу, через годы, через расстояния. На 340 километров, а также на 600 лет – именно столько лет этому дубу. Он рос ещё при Грюнвальдской битве, он видел и литовских князей, и польских королей, и российских царей, и советских генеральных секретарей. Его называют патриархом Пущи.

Собственно, только сановных особ дуб долго и наблюдал. Ведь Пуща была недоступна обычным людям. Здесь отдыхала только элита – ещё со времён Владимира Мономаха – считается, что он первым охотился здесь в XII веке. А во времена Советского Союза в Пущу с ружьями заходили лишь верхи партийной номенклатуры – Хрущёв, Брежнев. Рауль Кастро заезжал. Сейчас же ежегодно любоваться красотами Пущи приезжают более 200 тысяч человек!

Старейший лес Европы и древнейший заповедник в этой части света – впервые о Беловежской Пуще упоминают в летописи 983 года! А тысячу лет спустя она была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и стала первым объектом на территории бывшего СССР, удостоенным такого высокого звания. Только подумайте – эти деревья застали десятки поколений наших предков! Например, этот дуб ещё язычники использовали в своих магических обрядах.

Даже удивительно, что эта красота сохранилась до наших дней. Ведь Пуща за последние столетия поредела – в XIX веке дубы и сосны рубили, чтобы строить из них корабли. А в XX веке немецкие оккупанты даже узкоколейку построили, чтобы вывозить древесину в Германию.