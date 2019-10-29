Девушка сделала селфи с подругой и раскрыла ей страшную тайну

Девушка сделала селфи в школе с подругой, после которого она узнала, кто ее настоящая мать. По информации Daily Mail, 21-летняя Миша Соломон из Кейптауна сделала фото с подругой Кэссиди, которая младше ее на три года. Однако девушки выглядели похожими как две капли воды. После того, как Кэссиди показала фото родителям, они сказали, что Миша была похищена из больницы, когда ей было три дня, а сами девушки являются сестрами.

Фото: dailymail.co.uk

Миша не знала, что ее воспитывает не настоящая мать. Девушка призналась, что была потрясена этим открытием и добавила, что ее жизнь вышла из-под контроля. Впервые о том, что в школе есть девочка похожая на нее, Миша узнала от одноклассников. Дети познакомились и стали дружить, несмотря на разницу в возрасте. Девушка признается, что сразу же почувствовала связь с Кэссиди. Они даже в шутку называли себя сестрами, но оказалось, что это была не шутка. Родители Кэссиди после того, как увидели снимок, попросили узнать, когда у девушки день рождения. Дата совпала, поэтому семья обратилась в полицию со своими подозрениями. Несколько недель спустя оказалось, что Лавона, которую Миша считала матерью, на самом деле украла ее из больницы. ДНК-тест подтвердил родство с другой семьей. Женщину арестовали, это очень сильно расстроило Мишу, но еще больше она была опустошена мыслью, что ей солгали. Полиция считает, что Лавона скрыла выкидыш, симулировала беременность, а затем украла ребенка из больницы, притворяясь, что родила его. Семья Кэссиди никогда не переставала надеяться, что однажды воссоединится со своей дочерью. Родители даже отмечали ее день рождения каждый год – не зная, что их дочь живет всего в 5 км от них.

Миша с биологической матерью. Фото: dailymail.co.uk