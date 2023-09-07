Прямой эфир

Фотограф делает портреты бездомных кошек, чтобы люди стали добрее к животным

07 сентября 2023 14:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Многие люди привыкли не замечать бездомных кошек, которые частенько встречаются на улице. Однако этот фотограф решил обратить внимание людей на таких зверьков.

Фотограф делает портреты бездомных кошек, чтобы люди стали добрее к животным -1

Фото: yukophotography.com

Мужчина из Кипра гуляет по улицам города и делает портреты встречающихся ему кошек. Затем фото обрабатывает и выкладывает в социальные сети, пишет boredpanda.com.

Фотограф делает портреты бездомных кошек, чтобы люди стали добрее к животным -4

Фото: yukophotography.com

Пользователи Сети считают, что портреты смотрятся эффектно и стильно благодаря черно-белой обработке. Мужчина не фотографирует кошек ради славы в социальных сетях. Он хочет побудить людей относиться к животным добрее.

Фотограф делает портреты бездомных кошек, чтобы люди стали добрее к животным -7

Фото: yukophotography.com

Фотограф искренне надеется, что те, кто восхищается его работами, больше не смогут пройти мимо бездомных котов. А сжалятся и угостят животных кормом, чтобы помочь им выжить.

Читайте также:

Слоны защищают своего детёныша от машины. Милое фото облетело интернет

Сотрудницу пекарни ограбил дикий медведь. Он съел 60 кексов и скрылся

Ужин превратился в сокровище. Женщина купила устрицы на ужин, но в одной из них была редкая жемчужина

# Бездомные животные # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вы всё время неправильно пили сок из пакета. Смотрите, как нужно
07 сентября 2023 13:50

Вы всё время неправильно пили сок из пакета. Смотрите, как нужно

Зависнуть на 90-метровой высоте с шикарными видами. Сколько стоит необычный пикник у водопада?
07 сентября 2023 13:47

Зависнуть на 90-метровой высоте с шикарными видами. Сколько стоит необычный пикник у водопада?

Более 260 особняков с мрамором и золотом. Посмотрите, как жутко выглядит заброшенный посёлок с дорогими виллами
07 сентября 2023 13:41

Более 260 особняков с мрамором и золотом. Посмотрите, как жутко выглядит заброшенный посёлок с дорогими виллами