Фотограф делает портреты бездомных кошек, чтобы люди стали добрее к животным

Многие люди привыкли не замечать бездомных кошек, которые частенько встречаются на улице. Однако этот фотограф решил обратить внимание людей на таких зверьков.
Многие люди привыкли не замечать бездомных кошек, которые частенько встречаются на улице. Однако этот фотограф решил обратить внимание людей на таких зверьков.
Фото: yukophotography.com
Мужчина из Кипра гуляет по улицам города и делает портреты встречающихся ему кошек. Затем фото обрабатывает и выкладывает в социальные сети, пишет boredpanda.com.
Фото: yukophotography.com
Пользователи Сети считают, что портреты смотрятся эффектно и стильно благодаря черно-белой обработке. Мужчина не фотографирует кошек ради славы в социальных сетях. Он хочет побудить людей относиться к животным добрее.
Фото: yukophotography.com
Фотограф искренне надеется, что те, кто восхищается его работами, больше не смогут пройти мимо бездомных котов. А сжалятся и угостят животных кормом, чтобы помочь им выжить.
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