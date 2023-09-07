Фотограф делает портреты бездомных кошек, чтобы люди стали добрее к животным

Многие люди привыкли не замечать бездомных кошек, которые частенько встречаются на улице. Однако этот фотограф решил обратить внимание людей на таких зверьков.

Фото: yukophotography.com

Мужчина из Кипра гуляет по улицам города и делает портреты встречающихся ему кошек. Затем фото обрабатывает и выкладывает в социальные сети, пишет boredpanda.com.

Фото: yukophotography.com

Пользователи Сети считают, что портреты смотрятся эффектно и стильно благодаря черно-белой обработке. Мужчина не фотографирует кошек ради славы в социальных сетях. Он хочет побудить людей относиться к животным добрее.