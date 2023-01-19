Слоны защищают своего детёныша от машины. Милое фото облетело интернет

У слонов хорошо развиты родственные связи. Особенно ярко забота проявляется, когда дело доходит до защиты потомства. Очередной милый снимок этих животных облетел интернет.
У слонов хорошо развиты родственные связи. Особенно ярко забота проявляется, когда дело доходит до защиты потомства. Очередной милый снимок этих животных облетел интернет.
Фото: 120.su
Многие видеоролики с животными вызывают много эмоций у людей и становятся вирусными в Сети. Недавно жительница Индии в социальной сети поделилась фотографией, на которой два слона стоят рядом с детенышем и соединяют свои хоботы, образуя цепь. Женщина пояснила, что так родители защищают слоненка, к которому приближается автомобиль, пишет The Indian Express.
Фото: 120.su
Пользователи были удивлены поведением пары животных и высказали свое мнение в комментариях. Все как один поражались мудростью и сообразительностью слонов.
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