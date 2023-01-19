Слоны защищают своего детёныша от машины. Милое фото облетело интернет

У слонов хорошо развиты родственные связи. Особенно ярко забота проявляется, когда дело доходит до защиты потомства. Очередной милый снимок этих животных облетел интернет.

Многие видеоролики с животными вызывают много эмоций у людей и становятся вирусными в Сети. Недавно жительница Индии в социальной сети поделилась фотографией, на которой два слона стоят рядом с детенышем и соединяют свои хоботы, образуя цепь. Женщина пояснила, что так родители защищают слоненка, к которому приближается автомобиль, пишет The Indian Express.