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Слоны защищают своего детёныша от машины. Милое фото облетело интернет

19 января 2023 15:08
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У слонов хорошо развиты родственные связи. Особенно ярко забота проявляется, когда дело доходит до защиты потомства. Очередной милый снимок этих животных облетел интернет.

Слоны защищают своего детёныша от машины. Милое фото облетело интернет -1


Фото: 120.su

Многие видеоролики с животными вызывают много эмоций у людей и становятся вирусными в Сети. Недавно жительница Индии в социальной сети поделилась фотографией, на которой два слона стоят рядом с детенышем и соединяют свои хоботы, образуя цепь. Женщина пояснила, что так родители защищают слоненка, к которому приближается автомобиль, пишет The Indian Express.

Слоны защищают своего детёныша от машины. Милое фото облетело интернет -4


Фото: 120.su

Пользователи были удивлены поведением пары животных и высказали свое мнение в комментариях. Все как один поражались мудростью и сообразительностью слонов.

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# Животные # калейдоскоп # Фотофакт

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