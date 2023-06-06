Сотрудницу пекарни ограбил дикий медведь. Он съел 60 кексов и скрылся

Перед доставкой женщина увидела медведя, который распушился, чтобы казаться больше, и встал на задние лапы – так эти животные пугают людей. Медвежий блеф сработал – женщина испугалась и убежала в помещение пекарни. Животное в это время съело 60 кексов, которые лежали в машине, пишет NBC Connecticut.