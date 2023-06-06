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Сотрудницу пекарни ограбил дикий медведь. Он съел 60 кексов и скрылся

06 июня 2023 12:18
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Сотрудница американской пекарни собиралась доставить заказ, но стала жертвой необычного ограбления, не доехав до нужного адреса. 

Сотрудницу пекарни ограбил дикий медведь. Он съел 60 кексов и скрылся -1

Фото: Pixabay

Перед доставкой женщина увидела медведя, который распушился, чтобы казаться больше, и встал на задние лапы – так эти животные пугают людей. Медвежий блеф сработал – женщина испугалась и убежала в помещение пекарни. Животное в это время съело 60 кексов, которые лежали в машине, пишет NBC Connecticut. 

Сотрудницу пекарни ограбил дикий медведь. Он съел 60 кексов и скрылся -4

Фото: Miriam Stephens

К счастью, заведение не понесло огромных убытков, но сотрудникам пришлось выпечь еще столько же кексов, чтобы все-таки доставить их заказчику.  

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# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

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