Сотрудницу пекарни ограбил дикий медведь. Он съел 60 кексов и скрылся

Сотрудница американской пекарни собиралась доставить заказ, но стала жертвой необычного ограбления, не доехав до нужного адреса.
Сотрудница американской пекарни собиралась доставить заказ, но стала жертвой необычного ограбления, не доехав до нужного адреса.
Фото: Pixabay
Перед доставкой женщина увидела медведя, который распушился, чтобы казаться больше, и встал на задние лапы – так эти животные пугают людей. Медвежий блеф сработал – женщина испугалась и убежала в помещение пекарни. Животное в это время съело 60 кексов, которые лежали в машине, пишет NBC Connecticut.
Фото: Miriam Stephens
К счастью, заведение не понесло огромных убытков, но сотрудникам пришлось выпечь еще столько же кексов, чтобы все-таки доставить их заказчику.
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