Фотофакт: животные, которые очень похожи на знаменитостей

Британский The Telegraph собрал подборку фотографий знаменитостей и животных, которые на них похожи. Оцените сами!

№1

Фотография этой кошки «выстрелила» в Интернете после того, как на экраны вышли «Звездные воины: Пробуждение силы» с Адамом Драйвером в роли в роли Кайло Рена.

Кори – 2-летняя балийская кошка, она живет в центре спасения животных в Нью-Джерси.