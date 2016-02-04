Фотофакт: животные, которые очень похожи на знаменитостей
Британский The Telegraph собрал подборку фотографий знаменитостей и животных, которые на них похожи. Оцените сами!
№1
Фотография этой кошки «выстрелила» в Интернете после того, как на экраны вышли «Звездные воины: Пробуждение силы» с Адамом Драйвером в роли в роли Кайло Рена.
Кори – 2-летняя балийская кошка, она живет в центре спасения животных в Нью-Джерси.
№2
Игги Поп – американский рок-певец, «крестный отец» панк-рока и гранжа, напоминает лысого кота сфинкса. Не находите?
№3
А это ухоженный кинг-чарльз-спаниель очень даже похож на певицу Тейлор Свифт!
№4
У комедийного актера Роуэн Аткинсон, более известного как Мистер Бин, очаровательные, широко раскрытые совиные глаза!
№5.
С енотиком часто ассоциируют Ким Кардашьян. Это из-за ее тщательно оскульптурированных черт лица.
№6
А этот альпака, чем не похож на Рианну с такой прической?
№7
Хороший такой боксер! Напоминает актера Рона Перлмана, который сыграл в свое время главную роль в сериале «Красавица и чудовище».
№8
А эта холеная афганская борзая под стать певице Шер.
№9
Звезда сериала «Шерлок» Бенедикт Камбербэтч, наверное, уже и сам привык, что его вечно сравнивают с выдрой!
№10
Очаровательные эму и модельер Донателла Версаче.
№11
Как вам такса и Снуп Догг?
№12
Билли Айдол, британский рок-музыкант. Китайская хохлатая собака.
№13
Ох, не одобрил бы это сравнение босс Facebook Марк Цукерберг! На фото справа – морской слон.
№14
Американский актер, режиссер и продюсер Дэнни Де Вито совсем как плюшевая панда!
№15
Британский актер-комик и писатель Дэвид Митчелл подборкой удивлен, наверное, точно эта коала!
P.S:
Зачем направляется Леонардо Ди Каприо, понятно: за своим первым «Оскаром», конечно! А куда так важно шагает кот?