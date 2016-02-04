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Фотофакт: животные, которые очень похожи на знаменитостей

04 февраля 2016 07:50
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Британский The Telegraph собрал подборку фотографий знаменитостей и животных, которые на них похожи. Оцените сами!

№1

Фотография этой кошки «выстрелила» в Интернете после того, как на экраны вышли «Звездные воины: Пробуждение силы» с Адамом Драйвером в роли в роли Кайло Рена.

Кори – 2-летняя балийская кошка, она живет в центре спасения животных в Нью-Джерси.

Фотофакт: животные, которые очень похожи на знаменитостей-1

№2

Игги Поп – американский рок-певец, «крестный отец» панк-рока и гранжа, напоминает лысого кота сфинкса. Не находите?  

Фотофакт: животные, которые очень похожи на знаменитостей-4

№3

А это ухоженный кинг-чарльз-спаниель очень даже похож на певицу Тейлор Свифт!

Фотофакт: животные, которые очень похожи на знаменитостей-7

№4

У комедийного актера Роуэн Аткинсон, более известного как Мистер Бин, очаровательные, широко раскрытые совиные глаза!

Фотофакт: животные, которые очень похожи на знаменитостей-10

№5.

С енотиком часто ассоциируют Ким Кардашьян. Это из-за ее тщательно оскульптурированных черт лица.

Фотофакт: животные, которые очень похожи на знаменитостей-13

№6

А этот альпака, чем не похож на Рианну с такой прической?

Фотофакт: животные, которые очень похожи на знаменитостей-16

№7

Хороший такой боксер! Напоминает актера Рона Перлмана, который сыграл в свое время главную роль в сериале «Красавица и чудовище».

Фотофакт: животные, которые очень похожи на знаменитостей-19

№8

А эта холеная афганская борзая под стать певице Шер.  

Фотофакт: животные, которые очень похожи на знаменитостей-22

№9

Звезда сериала «Шерлок» Бенедикт Камбербэтч, наверное, уже и сам привык, что его вечно сравнивают с выдрой!

Фотофакт: животные, которые очень похожи на знаменитостей-25

 

№10

Очаровательные эму и модельер Донателла Версаче. 

Фотофакт: животные, которые очень похожи на знаменитостей-28

№11

Как вам такса и Снуп Догг?

Фотофакт: животные, которые очень похожи на знаменитостей-31

№12

Билли Айдол, британский рок-музыкант. Китайская хохлатая собака. 

Фотофакт: животные, которые очень похожи на знаменитостей-34

№13

Ох, не одобрил бы это сравнение босс Facebook Марк Цукерберг! На фото справа – морской слон. 

Фотофакт: животные, которые очень похожи на знаменитостей-37

№14

Американский актер, режиссер и продюсер Дэнни Де Вито совсем как плюшевая панда!

Фотофакт: животные, которые очень похожи на знаменитостей-40

№15

Британский актер-комик и писатель Дэвид Митчелл подборкой удивлен, наверное, точно эта коала!

Фотофакт: животные, которые очень похожи на знаменитостей-43

P.S: 

Зачем направляется Леонардо Ди Каприо, понятно: за своим первым «Оскаром», конечно! А куда так важно шагает кот?

# Человек и животные # калейдоскоп # Необычное

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