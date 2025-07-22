Бывший командующий польской армией и знаменитый военный эксперт генерал Вальдемар Скшипчак умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщил министр обороны страны, пишет ТАСС.

Скшипчак приступил к службе в 1976 году, командовал несколькими дивизиями, а с 2006 по 2009 год руководил сухопутными войсками. Позже он стал советником министра обороны, а после отставки – активным аналитиком по вопросам военных конфликтов, в том числе ситуации в Украине.

В 2024 году он, называя Калининградскую область «все еще оккупированной» Кенигсбергской, заявил, что она должна быть «ликвидирована» в случае возникновения конфликта между НАТО и Россией.