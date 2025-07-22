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В Польше умер генерал, который угрожал ликвидировать Калининградскую область

22 июля 2025 15:53
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В Польше умер генерал, который угрожал ликвидировать Калининградскую область-0

Бывший командующий польской армией и знаменитый военный эксперт генерал Вальдемар Скшипчак умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщил министр обороны страны, пишет ТАСС.

Скшипчак приступил к службе в 1976 году, командовал несколькими дивизиями, а с 2006 по 2009 год руководил сухопутными войсками. Позже он стал советником министра обороны, а после отставки – активным аналитиком по вопросам военных конфликтов, в том числе ситуации в Украине.

В 2024 году он, называя Калининградскую область «все еще оккупированной» Кенигсбергской, заявил, что она должна быть «ликвидирована» в случае возникновения конфликта между НАТО и Россией. 

# Международная политика # Польша # Некролог

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