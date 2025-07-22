АдГ сравнялась по популярности с блоком ХДС/ХСС в Германии

По данным последних опросов, партия «Альтернатива для Германии» уравнялась в популярности с блоком ХДС/ХСС, набрав по 25%. Об этом пишет РИА Новости.

Рейтинг ХДС/ХСС падает уже четвертую неделю подряд, в то же время рейтинг АдГ растет.

Социал-демократы получили 13 % поддержки, «Левые» и «Зеленые» – по 12 %. В опросе приняли участие более 2,5 тысяч человек, погрешность – до 2,5 %.

На досрочных выборах в феврале победу одержали ХДС/ХСС (28,6%), АдГ заняла второе место с рекордными 20,8%.

СДПГ заняла 3-е место с 16,4 %. В парламент также прошли «Зеленые», «Левые» и Партия избирателей Южного Шлезвига.

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