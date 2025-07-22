Guardian: Путина не беспокоят угрозы Трампа в адрес РФ по Украине

Президент РФ Владимир Путин, как утверждает издание Guardian, не встревожен угрозами лидера США Дональда Трампа, связанным с украинским конфликтом. Об этом пишет РИА Новости.

«Владимира Путина, похоже, не беспокоят первые ощутимые разногласия Трампа с Москвой», – говорится в материале.

На минувшей неделе Трамп выдвинул Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом, угрожая в противном случае ввести 100-процентные пошлины на импорт российских товаров и дополнительные тарифы для покупателей российских энергоносителей.

Он также анонсировал соглашение с ЕС о поставках американского оружия в Украину, при этом расходы будет нести Европа. Среди этого вооружения – системы Patriot.

Кремль охарактеризовал действия Трампа как бизнес. В то же время в Европе нет единого мнения по вопросу финансирования поставок: Франция, Чехия, Италия и Венгрия отказались от участия.

Фото: kremlin.ru