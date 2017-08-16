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«От самых экзотических до самых близких»: зачем директор IT-компании коллекционирует молнии?

16 августа 2017 11:13
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Технический директор IT-компании Виктор Барченко – первый и пока единственный в Беларуси человек, собравший пеленгатор молний – приемную станцию для определения координат атмосферных разрядов.  Зачем коллекционировать молнии, он рассказал в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

«От самых экзотических до самых близких»: зачем директор IT-компании коллекционирует молнии?-1

Виктор Барченко, коллекционер молний, технический директор IT-компании:
В коллекции десятки тысяч, даже сотни тысяч молний: от самых экзотических до самых близких, которые буквально над головой прозвучали. Самая экзотическая – одна из первых молний, которую мы увидели. Это случилось во время шторма в районе острова Мадагаскар. Это самая любимая, ведь это были первые далекие молнии – расстояние 8 тысяч км.

Мы видим зарождение всех фронтов, всех молний. С единомышленниками мы сделали предсказатель, который оповещает Брест и Минск о подходящих молниях. Пока что только в Twitter и в тестовом варианте. Минск мы предупреждаем о молниях за 200 км, Брест – за 50. 200 километров – это 4-5 часов.

И все же под молнии, конечно, лучше не попадать, а наслаждаться издалека.

Подробнее – в видеосюжете.

# Природные явления # калейдоскоп # Виктор Барченко

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