«Независимо от размера ты должен выглядеть эстетично»: есть ли в Беларуси спрос на моделей plus-size

Какими параметрами должны обладать модели, выходящие на подиум, и готовы ли производители одежды, дизайнеры и общество принять право женщин быть разными? Модели plus-size – потворство нездоровому образу жизни или must have модной индустрии?

Как у нас в стране относятся к этому вопросу, рассказали гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» директор – художественный руководителя Национальной школы красоты Елену Троицкую и специалист по связям с общественностью Национальной школы красоты, преподаватель дефиле, обладательница титула «Мисс-Беларусь-2008» Ольга Хижинкова.