«Независимо от размера ты должен выглядеть эстетично»: есть ли в Беларуси спрос на моделей plus-size
Какими параметрами должны обладать модели, выходящие на подиум, и готовы ли производители одежды, дизайнеры и общество принять право женщин быть разными? Модели plus-size – потворство нездоровому образу жизни или must have модной индустрии?
Как у нас в стране относятся к этому вопросу, рассказали гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» директор – художественный руководителя Национальной школы красоты Елену Троицкую и специалист по связям с общественностью Национальной школы красоты, преподаватель дефиле, обладательница титула «Мисс-Беларусь-2008» Ольга Хижинкова.
Елена Троицкая, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты:
В Белорусском центре красоты есть модели plus-size. Я считаю, что эти девушки заслуживают внимания в том случае, если кроме пышных форм, они следят за своим здоровьем, если эти формы выглядят эстетично, когда они гармонично сложены, имеют привлекательные внешние данные. Рост здесь также немаловажен, на подиуме хорошо смотрится высокая модель.
Ольга Хижинкова, специалист по связям с общественностью Национальной школы красоты, преподаватель дефиле, обладательница титула «Мисс-Беларусь-2008»:
Но ни в одном модельном агентстве Республики Беларусь не существует базы данных моделей plus-size. Две-три модели – это не база. К нам обращались производители белорусской одежды с просьбой найти 5 моделей нестандартного размера, чтобы выпустить на подиум. Но даже в поиске пяти моделей у нас возникают проблемы. Размер «плюс» не имеет источника постоянного дохода.
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