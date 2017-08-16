Какой Веру Глаголеву запомнит семья: 20 фото

Новости России. На 62 году жизни умерла Народная артистка России – Вера Глаголева.
«Прощай, сестра! Мир стал хуже без тебя». Какой Веру Глаголеву запомнили коллеги и друзья.
Мы собрали фотографии Веры Глаголевой, на которых она запечатлена с семьей, и пять цитат актрисы и режиссера о любви и искусстве.
Источник: instagram.com/nastyashubskaya/
Актриса часто говорила о роли женщины и о счастье. Признавалась, что нынешнее время – ей не подходит.
«С возрастом я пришла к выводу, что любить самой надо немного меньше, чем любят тебя. Нельзя впускать в себя любовь без остатка, растворяться в ней»
«Женщина должна уметь признавать свои ошибки, сглаживать острые углы, идти на компромиссы ради семейного счастья. Мудрость женщины - в умении находить золотую середину. От того, как женщина будет выстраивать отношения с близкими, зависит благополучие ее семьи. А женское счастье - это внутренний покой от того, что мои дети и внуки рядом со мной»
«Наверное, мое кино – женское, но от этого я не считаю его ущербным. Эти вечные разговоры о том, женская или нет профессия режиссер! По-моему, не пол важен, а то, что ты видишь, о чем хочешь рассказать и как это у тебя получается»
«Мое время – начало XX века. Это было время обретения смысла, другого отношения к жизни, более серьезного, более трепетного, нежели теперь»
«Искусство существует для того, чтобы поднимать человека над обыденностью, отрывать его от низости и грязи, заботиться о душе...».
Текст подготовлен по материалам 1tv.ru, femmina.ru, rg.ru, teatral-online.ru.