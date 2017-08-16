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Умерла актриса Вера Глаголева

16 августа 2017 13:01
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Новости России. На 62 году ушла из жизни Вера Глаголева. По информации ряда российских изданий, у актрисы было онкологическое заболевание.

О том, Веры Глаголевой больше нет, подтвердили ее дочери. На своей странице в социальной сети старшая дочь Анна обратилась к представителям средств массовой информации с просьбой не беспокоить семью в этот трагический день.

Умерла актриса Вера Глаголева-1


Источник: instagram.com/anahapetova/

Умерла актриса Вера Глаголева-3


Источник: instagram.com/nastyashubskaya/

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Новость о смерти Глаголевой стала шоком как для ее близких, так и для многочисленных поклонников. До последнего актриса находилась на виду. Месяц назад она выдала замуж младшую дочь Анастасию. Ее избранником стал хоккеист Александр Овечкин. Поклонники Глаголевой в социальных сетях отмечали, что актриса выглядит как минимум на десять лет моложе своих лет.

Умерла актриса Вера Глаголева-6

«Наша любимая Вера Витальевна. Невозможно поверить и осознать. Любим Вас и всегда будем любить». Так подписал это фото Александр Овечкин.  

В фильмографии Глаголевой – более 50 фильмов, среди которых «Не стреляйте в белых лебедей», «Воскресный папа», «Сошедшие с небес». Вера Витальевна сняла шесть фильмов в качестве режиссера. Ее первой режиссерской работой стала психологическая мелодрама «Сломанный свет». Картина, рассказывающая о безработных актерах.

# Фотофакт # Некролог # Вера Глаголева

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