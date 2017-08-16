Умерла актриса Вера Глаголева

Новости России. На 62 году ушла из жизни Вера Глаголева. По информации ряда российских изданий, у актрисы было онкологическое заболевание.

О том, Веры Глаголевой больше нет, подтвердили ее дочери. На своей странице в социальной сети старшая дочь Анна обратилась к представителям средств массовой информации с просьбой не беспокоить семью в этот трагический день.