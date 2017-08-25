15 фото гимнастки Екатерины Галкиной из Instagram спортсменки

Новости Беларуси. На следующей неделе в Пезаро стартует Чемпионат мира по художественной гимнастике. Лидер белорусской сборной – гимнастка Екатерина Галкина.

Девушке 20 лет. Она мастер спорта международного класса по художественной гимнастике. Имеет многочисленные награды мировых турниров, на прошлогодней Олимпиаде в Рио Галкина заняла 6 место.

Павлина, Раскина, Кабаева, Чащина. Гимнастики, с которых Галкина берет пример.

Екатерина Галкина, гимнастка (в интервью «Матч ТВ»):

У нас принято немного снижать нагрузку в последние дни. Лучше, чем ты готов, ты уже не будешь, вся работа сделана, программы отшлифованы. Важно подойти к соревнованиям свежей и физически, и эмоционально. Программы были составлены в декабре, и с того времени мы их постоянно меняли. Что-то добавляли, что-то убирали, переделывали. В конечном итоге, сейчас программы удобны для меня, а это самое главное – чтобы они были удобны для спортсмена.

Накануне мирового старта мы собрали 15 фото гимнастки Екатерины Галкиной.

Источник фото: instagram.com/galkina_katia.