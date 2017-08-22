«Великое солнечное затмение» в США: как семья президента Трампа, Мадонна, Леди Гага и другие звезды наблюдали за ним

Из-за того, что впервые за 99 лет такое явление можно будет наблюдать на континентальной части США. Например, в штатах от Орегона до Южной Каролины затмение было полное, а в остальных штатах – частичное. Из-за редкости и масштаба явление уже прозвали «великое солнечное затмение».

Местные СМИ сообщали, что в дни затмения ожидается туристический бум.

Около 8 миллионов человек собирались увидеть редкое явление – здесь подробнее.

Миллионы американцев и гостей страны вышли на улицы в определенное время, чтобы через линзы, телескопы и специальные очки понаблюдать за солнцем. Среди них оказалась и семья президента Трампа, актриса Шэрон Стоун, певицы Леди Гага и Мадонна.

Мы собрали 10 фото знаменитостей, чтобы показать вам, как они наблюдали за «великим» космическим событием.