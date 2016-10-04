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Страдал ли Николай Басков от неразделённой любви?

04 октября 2016 21:47
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Николай Басков, певец, народный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. 

Вот, к примеру, то, что, наверное, всем достаётся в жизни, хотя, есть такие примеры очень красивых девочек, очень красивых мальчиков, которые никогда в жизни не страдали о неразделённой любви, потому что они всегда были успешными у противоположного пола. Вы страдали когда-нибудь от неразделённой любви? По тому, что Вы задумались, я понимаю уже ответ.

Николай Басков:
Понимаете, как интересно. Я просто очень рано стал знаменитым и, естественно, в этой ситуации я уже не помню, что больше нравилось людям во мне: я сам, мой внутренний мир или моя популярность. Я вниманием никогда не был обделён, как бы, я нравился всегда.

Полностью текст интервью и видео здесь

# Культура # Музыка # Николай Басков

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