Детские фото Ольги Бузовой опубликовал ее отец

Снимки опубликовал отец артистки – Игорь – на своей странице в Instagram. На фото изображена Ольга и ее сестра.

Также Игорь Бузов вспомнил смешную историю, которая связана с девочками.

Игорь Бузов:

Вот мои лапушки – Оля, Анюта. Сейчас пойдем на какой-то аттракцион, где все крутится – пол, потолок... Гудит, трясется. Полная потеря пространственной ориентации. Ору: «Дочки, держитесь!» Я что-то там грохнулся на пол, а дочкам понравилось. Оля, Аня, помните эту хохму? И потом дальше пошли кататься на каруселях. Не, я пас. Любите своих детей. От этого всё.

Поклонники Ольги Бузовой не могли поверить, что на кадрах запечатлена именно она. «Совершенно другое лицо».