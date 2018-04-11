Детские фото Ольги Бузовой опубликовал ее отец

Новости России. В сети появились детские фото Ольги Бузовой.
Снимки опубликовал отец артистки – Игорь – на своей странице в Instagram. На фото изображена Ольга и ее сестра.
«Папины дочки», – подписал фото отец девушек.
Новости России. В сети появились детские фото Ольги Бузовой.
Снимки опубликовал отец артистки – Игорь – на своей странице в Instagram. На фото изображена Ольга и ее сестра.
«Папины дочки», – подписал фото отец девушек.
Фото: instagram.com/ibuzov
Также Игорь Бузов вспомнил смешную историю, которая связана с девочками.
Игорь Бузов:
Вот мои лапушки – Оля, Анюта. Сейчас пойдем на какой-то аттракцион, где все крутится – пол, потолок... Гудит, трясется. Полная потеря пространственной ориентации. Ору: «Дочки, держитесь!» Я что-то там грохнулся на пол, а дочкам понравилось. Оля, Аня, помните эту хохму? И потом дальше пошли кататься на каруселях. Не, я пас. Любите своих детей. От этого всё.
Поклонники Ольги Бузовой не могли поверить, что на кадрах запечатлена именно она. «Совершенно другое лицо».
Фото: instagram.com/buzova86
Многие отмечали, что «Ольга изменилась». Но некоторые подмечали, что девушка осталась такой же. «Ее выдает улыбка», «Даже не верится, что это девочка в розовом купальнике станет звездой».
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