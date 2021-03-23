«Мужчина в первую очередь должен уважать мать». В гостях у белорусско-грузинской семьи

Прямо как в фильме. Борис и Маша познакомились на просторах интернета. Он – горячий грузин, неприступный и сильный, как горы, она – спокойная и миролюбивая, как белорусская речка. Притянулись так, что через два месяца подали заявление в минский ЗАГС, и сами не заметили, как пролетело 11 лет насыщенных, как грузинские специи.

Мария Хецуриани:

Я, наверное, поняла, что это мой мужчина, он был такой обходительный, романтичный. У меня все девчонки завидовали, он каждый раз с цветами, каждый раз забирал меня с работы.

Борис Хецуриани:

Расписаны в ЗАГСе – это не муж и жена, это еще каноны советские, а обвенчанный человек – это уже перед Богом. Ты можешь в ЗАГСе не расписываться, но обвенчаться в церкви – и вот это уже полноценная семья считается. Мария Хецуриани:

Мы венчались в Кутаиси, там очень маленький был храм. Батюшка был очень хороший. Он говорил: «Еще не поздно, вы, может, подумайте». Мы повенчались, все нас поздравили, даже незнакомые люди, соседи, которых мы в первый раз видели.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Это правда, что до сих пор могут украсть девушку? Борис Хецуриани:

Есть. Мария Хецуриани:

Такое до сих пор есть, но далеко в горах. У нас, кстати, в семье муж сестру украл. Борис Хецуриани:

Сестру мою двоюродную украл. На момент знакомства Мария была жгучей брюнеткой, так что «грузины предпочитают блондинок» – скорее стереотип, а вот надежность и терпеливость девушки нашли отклик в бурлящей душе джигита. Тем более, что мешать славянскую кровь в роду Хецуриани стало традицией. Мама Бориса – белоруска, бабушка – полька. Так что в женах знают толк, ровно, как и в воспитании настоящих мужчин. В горах дети взрослеют раньше, чем в городе, но основа – одна на всех.

Мария Хецуриани:

После того как мы съездили в Грузию, родился Давид. Мы четыре года не могли никак завести ребенка и обращались к разным специалистам, но не знаю, что помогло. Может, помогло венчание, может, пьянящий отдых в Грузии.

Борис Хецуриани:

Мальчики, тут есть определенный канон – уважение к старшим в первую очередь. Какой бы ни был мужчина в первую очередь он должен уважать мать – это святое. Ну, а как маленьких детей воспитаешь? Он придет с грустными глазами: «Дай конфету». На конфету, кушай. Мария Хецуриани:

У нас отец, если скажет – все. Уже если старший или младший провинился, я говорю, сейчас позвоню папе, а они: «Только не звони папе», хотя папа никогда не ругается, достаточно одного взгляда и все, дети тихие, у меня так не получается.

Смотрины в Кутаиси превратились в захватывающее путешествие. Щедрое гостеприимство и искрящий юмор растопили сердце Марии, ее сразу приняли, как ближайшую родственницу. Местный колорит: женщины отдельно, мужчины отдельно, церковные субботники в окружении водопадов и, конечно, головокружительные горы не забыть никогда.

Там же молодую хозяюшку научили печь хачапури, колдовать с кинзой и другими прелестями заморской кухни. Теперь каждые выходные в доме полно гостей. Вот и сейчас в центре внимания чахохбили – можно попробовать Грузию на вкус.

Борис Хецуриани:

Специи, зелень по-любому, они раскрывают вкус продукта. Вот как женщине косметика, она еще ярче становится, так и здесь, когда готовишь, надо добавлять специи.

Мария Хецуриани:

Как-то у нас разделение: Боря готовит мясо, только мясом занимается, я больше по тесту. Мастер-классы с детками проводим как готовить грузинскую кухню, белорусам это очень интересно.

Нам хотелось бы построить дом, как в Грузии, чтобы приглашать туда людей. Мы хотим вино там делать. Разные полюса характера стерли общие интересы. Когда познакомились, не вылазили из походов и путешествовали с палатками по всей Беларуси. К слову, любовь к Синеокой Борис впитал вместе с молоком матери. Подрастет младший Платон, обязательно продолжат. Вместе колесят на велосипедах, ходят в бассейн и прививают мальчишкам грузинский с малых лет.

Анастасия Макеева:

В Беларуси природа нравится? Борис Хецуриани:

Очень. Минск – Брест, вся трасса уже изъезжена. Мария Хецуриани:

У нас дача в Несвиже, у нас прямо в самом Радзивилловском лесу. Борис Хецуриани:

Где было имение.

В интернациональной семье уважают традиции обеих стран. Сыновья учат белорусский и грузинский. К слову, детям есть с кого брать пример. Их отец – храбрый боец команды МЧС. Давид Хецуриани:

Мы ехали на машине в МЧС, проехали гаражи, там уже его база, там пожарную машину видел. Мария Хецуриани:

Он сказал, что у меня будет тоже столько грамот, сколько у моего папы. Мы Давида хотим отдать в 8 лет на грузинские танцы, потому что это шикарно, он любит танцевать. Мы такие разные, но все-таки мы вместе – точно про Хецуриани. И что бы там ни говорили про разные культуры, менталитеты и трудности перевода, все же смотреть в одну сторону и быть лучшими друзьями – на вес золота.

Мария Хецуриани:

С ним я чувствую себя такой девочкой, потому что он вот, действительно, мужчина. Терпеливой стала точно. Мне Борина мама говорит постоянно: «Как ты его терпишь?!» Я говорю: «Ну, как, это же ваш сын». Она говорит: «Ты как-то нашла к нему, наверное, вот этот ключик».