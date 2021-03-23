Ведущая Лера Кудрявцева назвала причину своей госпитализации
Новости России. Вечером 22 марта российская ведущая Лера Кудрявцева была экстренно доставлена в реанимацию. Как оказалась, со здоровьем у артистки всё хорошо.
«Испугалась я прилично, увезли прям со съёмок, проверяют, что со мной», – сообщила Кудрявцева в Instagram-аккаунте.
Фото: instagram.com/leratv
Позже ведущая в сторис объяснила причину госпитализации. По словам артистки, это произошло из-за стресса и сильной усталости.
«Проверили сердце, сделали КТ лёгких – всё в порядке. Завтра утром ещё будет дообследование», – добавила Кудрявцева.
Фото: instagram.com/leratv
Также артистка уточнила, что в обморок она не падала, ей стало трудно дышать, и появилась боль в груди.
За последние несколько лет Лера Кудрявцева не в первый раз попадает в больницу. В конце 2019 года ведущая была доставлена в медучреждение из-за «инородного предмета в организме» (подробности здесь).