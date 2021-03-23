Прямой эфир

Ведущая Лера Кудрявцева назвала причину своей госпитализации

23 марта 2021 07:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Вечером 22 марта российская ведущая Лера Кудрявцева была экстренно доставлена в реанимацию. Как оказалась, со здоровьем у артистки всё хорошо.

«Испугалась я прилично, увезли прям со съёмок, проверяют, что со мной», – сообщила Кудрявцева в Instagram-аккаунте.

Ведущая Лера Кудрявцева назвала причину своей госпитализации -1

Фото: instagram.com/leratv

Позже ведущая в сторис объяснила причину госпитализации. По словам артистки, это произошло из-за стресса и сильной усталости.

«Проверили сердце, сделали КТ лёгких – всё в порядке. Завтра утром ещё будет дообследование», – добавила Кудрявцева.

Ведущая Лера Кудрявцева назвала причину своей госпитализации -4

Фото: instagram.com/leratv

Также артистка уточнила, что в обморок она не падала, ей стало трудно дышать, и появилась боль в груди.

За последние несколько лет Лера Кудрявцева не в первый раз попадает в больницу. В конце 2019 года ведущая была доставлена в медучреждение из-за «инородного предмета в организме» (подробности здесь). 

# Звезды # калейдоскоп # Лера Кудрявцева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Девушка купила утиное яйцо и вырастила себе питомца. И теперь птица ни на миг не отходит от своей хозяйки
22 марта 2021 14:26

Девушка купила утиное яйцо и вырастила себе питомца. И теперь птица ни на миг не отходит от своей хозяйки

Ей уже 14 лет. Вот как выглядит дочь Александра Абдулова
22 марта 2021 13:40

Ей уже 14 лет. Вот как выглядит дочь Александра Абдулова

Хотите избавиться от веснушек? Вот простой рецепт домашней маски из доступных продуктов
22 марта 2021 13:27

Хотите избавиться от веснушек? Вот простой рецепт домашней маски из доступных продуктов