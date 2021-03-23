Ведущая Лера Кудрявцева назвала причину своей госпитализации

Новости России. Вечером 22 марта российская ведущая Лера Кудрявцева была экстренно доставлена в реанимацию. Как оказалась, со здоровьем у артистки всё хорошо.

«Испугалась я прилично, увезли прям со съёмок, проверяют, что со мной», – сообщила Кудрявцева в Instagram-аккаунте.