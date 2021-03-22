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Девушка купила утиное яйцо и вырастила себе питомца. И теперь птица ни на миг не отходит от своей хозяйки

22 марта 2021 14:26
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Девушка купила яйцо утки, бережно хранила его в инкубаторе, а потом ухаживала за вылупившимся малышом. И теперь хозяйка птицы точно знает, что такое импринтинг. 

Как сообщает LADbible, 16-летняя Люси Каллаган из Шотландии живёт в семье, у которой есть своё маленькое хозяйство. Из любопытства Люси купила яйцо утки и положила его в гнездо курицы к её яйцам. 

Девушка купила утиное яйцо и вырастила себе питомца. И теперь птица ни на миг не отходит от своей хозяйки -1

Фото: tiktok.com/@charliethemotherducker

Когда утёнок начал вылупливаться, девушка перенесла его в инкубатор. Каллаган старательно ухаживала за малышом. Теперь утке семь месяцев, его назвали Чарли. 

Девушка купила утиное яйцо и вырастила себе питомца. И теперь птица ни на миг не отходит от своей хозяйки -4

Фото: tiktok.com/@charliethemotherducker

Птица стала настоящим домашним питомцем и повсюду ходит за Люси, чтобы та проводила с ней время. Если девушка пытается отмахнуться, то Чарли щипает её за одежду. Впрочем, иногда Каллаган всё-таки удаётся сбежать от навязчивой птицы. Тогда Чарли идёт играть к своей подруге – утке Лоле. 

Девушка купила утиное яйцо и вырастила себе питомца. И теперь птица ни на миг не отходит от своей хозяйки -7

Фото: tiktok.com/@charliethemotherducker

В феврале Каллаган создала страничку в TikTok и опубликовала видео с Чарли. Вредный, но любвеобильный питомец умилил пользователей соцсетей, и ролик набрал более 1,5 миллиона просмотров. 

Девушка купила утиное яйцо и вырастила себе питомца. И теперь птица ни на миг не отходит от своей хозяйки -10

Фото: tiktok.com/@charliethemotherducker

Кстати, ранее мы рассказывали про другого очень милого домашнего зверя. Кот так волнуется о своих хозяевах, что отключает будильник – здесь подробнее

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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