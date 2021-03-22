Девушка купила утиное яйцо и вырастила себе питомца. И теперь птица ни на миг не отходит от своей хозяйки
Девушка купила яйцо утки, бережно хранила его в инкубаторе, а потом ухаживала за вылупившимся малышом. И теперь хозяйка птицы точно знает, что такое импринтинг.
Как сообщает LADbible, 16-летняя Люси Каллаган из Шотландии живёт в семье, у которой есть своё маленькое хозяйство. Из любопытства Люси купила яйцо утки и положила его в гнездо курицы к её яйцам.
Фото: tiktok.com/@charliethemotherducker
Когда утёнок начал вылупливаться, девушка перенесла его в инкубатор. Каллаган старательно ухаживала за малышом. Теперь утке семь месяцев, его назвали Чарли.
Фото: tiktok.com/@charliethemotherducker
Птица стала настоящим домашним питомцем и повсюду ходит за Люси, чтобы та проводила с ней время. Если девушка пытается отмахнуться, то Чарли щипает её за одежду. Впрочем, иногда Каллаган всё-таки удаётся сбежать от навязчивой птицы. Тогда Чарли идёт играть к своей подруге – утке Лоле.
Фото: tiktok.com/@charliethemotherducker
В феврале Каллаган создала страничку в TikTok и опубликовала видео с Чарли. Вредный, но любвеобильный питомец умилил пользователей соцсетей, и ролик набрал более 1,5 миллиона просмотров.
Фото: tiktok.com/@charliethemotherducker
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