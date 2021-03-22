Девушка купила утиное яйцо и вырастила себе питомца. И теперь птица ни на миг не отходит от своей хозяйки

Девушка купила яйцо утки, бережно хранила его в инкубаторе, а потом ухаживала за вылупившимся малышом. И теперь хозяйка птицы точно знает, что такое импринтинг.

Как сообщает LADbible, 16-летняя Люси Каллаган из Шотландии живёт в семье, у которой есть своё маленькое хозяйство. Из любопытства Люси купила яйцо утки и положила его в гнездо курицы к её яйцам.