Танцор Евгений Папунаишвили стал отцом в свой день рождения

Новости России. Известный танцор Евгений Папунаишвили впервые стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. У Евгения и его жены Салимы родилась дочь. Девочка появилась на свет в день рождения отца – 11 декабря. Евгений Папунаишвили:

Лучшего подарка на свой День Рождения я не мог себе представить! София Папунаишвили. 3770 кг, 53 см. 11.12.2017. Спасибо тебе, любимая.

Фото: instagram.com/e_papunaishvili

На странице в соцсети танцор опубликовал свое фото с новорожденным ребенком. В день рождения дочери Евгению исполнилось 36 лет. Он отметил, что нынешний год его жизни стал особенным и даже лучшим. Евгений Папунаишвили:

36. И всё только начинается. Этот год был потрясающим, особенным, да что там, самым лучшим в моей жизни! Школы развиваются, несколько мощнейших телевизионных проектов, но, главное, это огромное счастье от любви. Я стал мужем и скоро, со дня на день, стану папой. Спасибо моим родителям, братьям, друзьям! Спасибо, Салима! Ты перевернула мою жизнь! Люблю тебя! Ты делаешь меня самым счастливым.

Фото: instagram.com/e_papunaishvili

Подписчики Евгения отметили, что это «настоящий подарок» и «благословение для мужчины стать отцом дочери». «Самые сильные эмоции и ощущение безграничного, нереального счастья способны подарить только дети! Наслаждайтесь каждым мгновением. Будьте счастливы!!! Это действительно самый лучший подарок!!!»

Фото: instagram.com/e_papunaishvili