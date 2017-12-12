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Танцор Евгений Папунаишвили стал отцом в свой день рождения

12 декабря 2017 14:30
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Новости России. Известный танцор Евгений Папунаишвили впервые стал отцом.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. У Евгения и его жены Салимы родилась дочь. Девочка появилась на свет в день рождения отца – 11 декабря.

Евгений Папунаишвили:
Лучшего подарка на свой День Рождения я не мог себе представить! София Папунаишвили. 3770 кг, 53 см. 11.12.2017. Спасибо тебе, любимая.

Танцор Евгений Папунаишвили стал отцом в свой день рождения-1

Фото: instagram.com/e_papunaishvili

На странице в соцсети танцор опубликовал свое фото с новорожденным ребенком.

В день рождения дочери Евгению исполнилось 36 лет. Он отметил, что нынешний год его жизни стал особенным и даже лучшим.

Евгений Папунаишвили:
36. И всё только начинается. Этот год был потрясающим, особенным, да что там, самым лучшим в моей жизни! Школы развиваются, несколько мощнейших телевизионных проектов, но, главное, это огромное счастье от любви. Я стал мужем и скоро, со дня на день, стану папой. Спасибо моим родителям, братьям, друзьям! Спасибо, Салима! Ты перевернула мою жизнь! Люблю тебя! Ты делаешь меня самым счастливым.

Танцор Евгений Папунаишвили стал отцом в свой день рождения-4

Фото: instagram.com/e_papunaishvili

Подписчики Евгения отметили, что это «настоящий подарок» и «благословение для мужчины стать отцом дочери».

«Самые сильные эмоции и ощущение безграничного, нереального счастья способны подарить только дети! Наслаждайтесь каждым мгновением. Будьте счастливы!!! Это действительно самый лучший подарок!!!»

Танцор Евгений Папунаишвили стал отцом в свой день рождения-7

Фото: instagram.com/e_papunaishvili

В середине ноября нынешнего года отцом первенца стал телеведущий Андрей Малахов.

У журналиста родился сын – здесь подробнее.

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Евгений Папунаишвили

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