Надежда Скардино занимает третье место в общем зачете Кубка мира после первого этапа

Новости Швеции. Лучшие биатлонисты планеты завершили свои выступления в Эстэрсунде, где состоялся первый этап Кубка мира. Накануне на шведском снегу прошли гонки преследования у женщин и мужчин.

В соревнованиях прекрасной половины мы могли рассчитывать на призовое место Надежды Скардино, которая ранее порадовала победой в «индивидуалке». В пасьюте она уходила на дистанцию двенадцатой с отставанием от лидера в 46 секунд.

«Победа – это подарок не только мне, но и маме». Скардино стала победительницей этапа Кубка мира впервые в карьере