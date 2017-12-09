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Дарья Домрачева пропустит следующий этап Кубка мира по биатлону

09 декабря 2017 18:45
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Новости Беларуси. Биатлонистка Дарья Домрачева пропустит третий этап Кубка мира по биатлону. Напомним, он пройдет во французском Анси. Свое решение спортсменка озвучила во время пресс-конференции после окончания гонки преследования в австрийском Хохфильцене.

Сегодня белоруска финишировала третьей (подробности). Комментируя гонку, Дарья отметила, что результатом довольна.

Дарья Домрачева:
Я довольна, несмотря на один промах, ведь в итоге попала на пьедестал. Следующий этап в Ле Гран-Борнан я пропущу. На это время у меня запланирован тренировочный сбор.

Дарья Домрачева прокомментировала решение МОК по сборной России на ОИ-2018

# Чемпионат мира по биатлону # Дарья Домрачева

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