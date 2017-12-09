Дарья Домрачева пропустит следующий этап Кубка мира по биатлону

Новости Беларуси. Биатлонистка Дарья Домрачева пропустит третий этап Кубка мира по биатлону. Напомним, он пройдет во французском Анси. Свое решение спортсменка озвучила во время пресс-конференции после окончания гонки преследования в австрийском Хохфильцене.

Сегодня белоруска финишировала третьей (подробности). Комментируя гонку, Дарья отметила, что результатом довольна.

Дарья Домрачева:

Я довольна, несмотря на один промах, ведь в итоге попала на пьедестал. Следующий этап в Ле Гран-Борнан я пропущу. На это время у меня запланирован тренировочный сбор.