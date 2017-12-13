Участницу «Дома-2» нашли мертвой в Подмосковье

Новости России. Участницу телепроекта «Дом-2» Марию Политову нашли мертвой.
Тело девушки было найдено в Подмосковье. На месте трагедии работают правоохранители.
По информации российских СМИ, причиной смерти могло стать отравление медицинскими препаратами.
Фото: instagram.com/maria_politova
Проводится проверка и ряд экспертиз, которые должны помочь установить обстоятельства гибели Политовой.
В начале декабря появилась информация о том, что участница телепроекта пропала. На странице девушки в соцсетях был размещен пост о ее поисках, в котором было сказано, что Политова перестала выходить за связь с 4 декабря и свой мобильный телефон оставила дома. Все это время ее искала полиция.