Участницу «Дома-2» нашли мертвой в Подмосковье

Проводится проверка и ряд экспертиз, которые должны помочь установить обстоятельства гибели Политовой.

В начале декабря появилась информация о том, что участница телепроекта пропала. На странице девушки в соцсетях был размещен пост о ее поисках, в котором было сказано, что Политова перестала выходить за связь с 4 декабря и свой мобильный телефон оставила дома. Все это время ее искала полиция.